娛樂 最新消息

恭喜！焦凡凡懷孕3個月 婁峻碩遭爆先孕吐全場傻眼

婁峻碩（右）在演唱會合體老婆焦凡凡。（伊弗龐金提供）婁峻碩（右）在演唱會合體老婆焦凡凡。（伊弗龐金提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕婁峻碩昨在台中開唱，驚喜宣布老婆焦凡凡懷孕的喜訊，感動全場歌迷。他在慶功宴上分享，寶寶目前滿3個月，性別還未知，「男生女生都好，我很期待，只要寶寶健康就好。」更笑說生日願望「全部都給寶寶」。

婁峻碩透露，與老婆結婚後便展開「做人計畫」，「其實之前有驗到兩條線，後來發現是烏龍一場，那時候有點期待，可惜沒有。」這一次焦凡凡驗到兩條線，夫妻倆都盡量保持平常心，直到準備看超音波時才驚覺：「確定了嗎，真的很開心啦。」

雖然婁峻碩分享當爸心情時看似冷靜，但焦凡凡卻爆料，老公其實是「緊張大師」，包括產檢時聽到寶寶心跳很快，就不停追問醫生。

婁峻碩透露，老婆焦凡凡懷孕才滿3個月。（伊弗龐金提供）婁峻碩透露，老婆焦凡凡懷孕才滿3個月。（伊弗龐金提供）

焦凡凡透露第一次產檢後回家，婁峻碩突然抱著馬桶狂吐，就像「人體噴泉」般，讓焦凡凡忍不住虧他：「應該是第一天聽到自己當爸爸太緊張就吐了，我都沒事，結果他開始孕吐！」聽了讓大夥笑翻。

婁峻碩也談到：「一直到現在，還在告訴自己要平常心，一切都很不穩定，我們兩個也都很擔心有沒有健康，每次產檢都像在拆炸彈一樣。」言談間盡是對寶寶的期待與關心。

點圖放大body

