大逆轉！Super Junior大巨蛋宣布加場 連唱3天原因曝光

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王Super Junior正式宣布大巨蛋加場，主辦單位遠雄創藝日前宣布2場臺北大巨蛋完售，今天（15日）捎來好消息，「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in TAIPEI」確定於11月14日加場，門票採兩階段販賣，於9月21日上午11點起全面開賣。

Super Junior宣布加場。（遠雄創藝提供）

據悉，原本沒有加場的決定已是塵埃落定，各家媒體也紛紛報導加場機率相當低，不過由於粉絲反應太過熱烈，在主辦、韓方以及藝人的溝通討論之下，最後還是決定加場。

SUPER JUNIOR出道20年以來，擄獲大批台灣粉絲，不論是分隊、大隊每回來台都是熱門話題。演唱會正式開演前，小分隊SJ D&E、SJ L.S.S.已率先展開暖身行動，兩隊分別於8月與9月搶先一步前往臺北大巨蛋場勘，不僅親自感受場館氛圍，還特別為棒球比賽帶來精彩的驚喜演出，展現活力與魅力征服全場，連棒球迷都被圈粉，進一步點燃粉絲對於即將登場的台北場巡演的期待。

Super Junior迎來20週年巡演，感謝粉絲一路陪伴。（遠雄創藝提供）

而日前官方YouTube頻道釋出「SUPER JUNIOR 20TH Anniversary TOUR ❮SUPER SHOW 10❯ Brand Film」，走過起伏不斷的20年，SUPER JUNIOR依然能在彼此懷抱裡和解、在笑聲中重新相聚，影片讓歌迷瞬間鼻酸、眼眶泛淚，更在留言區留下真摯回饋「這只有SUPER JUNIOR才能做到」、「這是一支後輩們應該好好學習的影片」。

SUPER JUNIOR再次締造傳奇，日前宣布2場臺北大巨蛋完售，全面開賣時拓元系統吸引8萬人搶票，締造1分鐘內銷售一空的佳績。粉絲湧入主辦單位遠雄創藝敲碗留言「20週年真的很難得，希望所有E.L.F.都可以入場」、「跪求加場」、「許願加場」、「我還沒搶到啊」。喜訊傳回韓國後，為了幫買不到票的歌迷謀福利，Super Junior主動爭取加場，確定於11月14日（五）加開一場。

Super Junior加場座位圖。（遠雄創藝提供）

主辦單位遠雄創藝15日公布加場訊息，票價同樣是分為特A區6880元、特B區6480元，以及看台座位區6280元、5680元、4880元、3880元、3680元、2880元，其中特A區6880元享有SOUNDCHECK福利。加場售票日為E.L.F. MEMBERSHIP會員於9月20日上午11點到下午17點搶先預購，9月21日11點起在拓元售票系統全面開賣，詳細資訊請關注主辦單位官方臉書專頁。

