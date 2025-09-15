張信哲與《哪吒》神曲原唱爆私下這關係！認識過程曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕張信哲《屬於》專輯實體突破2萬張，第四波主打歌《這世的名字》MV今（15）日上線，首創在上海博物館東館（上博）拍攝，更創下將音樂分享會搬進上博的新紀錄，張信哲成華語樂壇第一人，分享會吸引樂評人、文化界和媒體注目。

張信哲《這世的名字》MV古今穿越。（潮水音樂提供）

《這世的名字》邀請創作才子唐漢霄量身打造詞曲，MV更直接進駐上博東館，全程拍攝宛如大片現場，張信哲感性說：「很感謝上博的大力協助，能在這麼世界級的場館拍MV太難得！我還曾捐過自己的旗袍收藏給他們，從此結下緣分。」

這首歌被視為專輯靈魂主題，張信哲說：「當你能認同自己的名字，甚至希望別人記住它，那表示你已經理解並接受自己，也有勇氣跟世界分享。」提到首次與唐漢霄正式合作，他笑說：「漢霄小時候曾簽到我們公司，現在已是創作界大師，這次合作我覺得與有榮焉！」唐漢霄為陳奕迅所寫的《讓我留在你身邊》、為電影《哪吒之魔童鬧海》作曲並演唱的角色曲《就是哪吒》都紅翻天。

