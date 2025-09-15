江祖平控三立前副總之子下藥性侵 北市婦幼隊中午帶回龔益霆偵詢

〔記者姚岳宏／台北報導〕女星江祖平日前發文指控，遭三立前資深副總之子龔益霆涉下藥、性侵及偷拍，這個月11日已與律師共赴地檢署提告，而龔益霆也被列妨害性自主被告，今日中午台北市婦幼警察隊前往龔住處將人帶回，目前正在製作筆錄，釐清相關案情，稍後將移送北檢複訊。

江祖平。（資料照）

據了解，士林地檢署本月4日已分案，並指派資深婦幼組檢察官承辦，江祖平前往士林地檢署完成筆錄後，士檢認為並無管轄權，陳請高檢署核准後，移由台北地檢署偵辦，北檢收到高檢署核准移轉函後已完成分案，交由婦幼專組檢察官偵辦。

今年8月18日，江祖平在社群平台發文，說有女臨演私訊求助，表示被電視台體制內某男性施以性暴力、偷拍，之後並公開更多女性工作人員疑遭騷擾的對話紀錄，指有人因此辭職離開，並附上涉案男子照片。外界比對後，認出該名男子疑似為三立高層龔美富之子龔益霆。

龔益霆隨即回應，強調自己與江祖平曾有交往關係；不過江反擊，直指她本人就是受害者，更求償1300萬元，讓事件迅速延燒。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

