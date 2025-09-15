艾美獎得獎名單》塞斯羅根《片廠風雲》13獎大贏家 《匹茲堡醫魂》男星封帝開胡

賽斯羅根以《片廠風雲》抱走喜劇類男主角、導演、編劇三獎。（翻攝自X、Apple TV+，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕 第77屆艾美獎今早台灣時間頒獎，美劇《匹茲堡醫魂》諾亞懷利經過多次提名失利後，這次終於首獲戲劇類影集最佳男主角，女主角頒給《人生切割術》布麗特洛薇爾；「喜劇天王」塞斯羅根自編自導自演的《片廠風雲》勇奪最佳喜劇影集、男主角等，包括先前「創意艾美獎」，共抱走13項獎，成為本屆大贏家。

《匹茲堡醫魂》諾亞懷利（右）、凱瑟琳拉納薩分別奪下戲劇類影集最佳男主角、女配角獎。（翻攝自X）

諾亞懷利擊敗《人生切割術》亞當史考特、《最後生還者》佩德羅帕斯卡等人，拿下最佳男主角獎，台上提到所有提名的夥伴，謙稱：「能與你們的名字並列，是我一生的榮耀。」形容獲獎就像是被閃電擊中一般，並將獎項獻給所有正要上班或是剛下班的人們，謝謝大家堅守在工作崗位上。

《匹茲堡醫魂》1月在HBO Max上線，獲得觀眾普遍好評，該劇今年獲艾美獎13項提名，第二季將於明年1月首播；戲中飾演護理長的凱瑟琳拉納薩也榮獲劇情類最佳女配角。

塞斯羅根新劇《片廠風雲》以幽默荒謬，充滿現實的手法，妙諷好萊塢拍片生態以及幕後從業者，深受評審青睞，不負眾望拿下最佳喜劇類影集，塞斯羅根也以該劇拿下喜劇類影集最佳男主角。塞斯羅根自嘲人生中沒贏過什麼，特別致謝劇組工作人員、老婆以及經紀公司，感謝眾人參與和幫忙。

第77屆艾美獎主要得獎名單：

最佳戲劇類影集：《匹茲堡醫魂》

戲劇類影集最佳男主角：《匹茲堡醫魂》諾亞懷利

戲劇類影集最佳女主角：《人生切割術》布麗特洛薇爾

戲劇類影集最佳男配角：《人生切割術》特拉梅爾蒂爾曼

戲劇類影集最佳女配角：《匹茲堡醫魂》凱瑟琳拉納薩

最佳喜劇類影集：《片廠風雲》

喜劇類影集最佳男主角：《片廠風雲》塞斯羅根

喜劇類影集最佳女主角：《天后與草莓》珍史瑪特

喜劇類影集最佳男配角：《堪薩斯之歌》傑夫西勒

喜劇類影集最佳女配角：《天后與草莓》漢娜愛賓德

最佳迷你影集：《混沌少年時》

迷你影集、電視電影最佳男主角：《混沌少年時》史蒂芬葛拉翰

迷你影集、電視電影最佳女主角：《企鵝人》克莉絲汀米利歐提

迷你影集、電視電影最佳男配角：《混沌少年時》歐文古柏

迷你影集、電視電影最佳女配角：《混沌少年時》艾琳多爾蒂

