楊洋直擊消防員日常！真實體驗警鈴突響 自嘆：他們太辛苦

〔記者李紹綾／台北報導〕楊洋近期演出古裝修仙劇《凡人修仙傳》再受矚目，由他主演的《我的人間煙火》明（16日）將於八大戲劇台播出，劇中飾演熱血消防員的楊洋表示，拍戲期間受傷是難免的，因劇情所需，可說是上刀山下火海，有在真實的火景拍攝，也有水下救援、地震救援的場景，的確是很容易受傷。

楊洋在《我的人間煙火》飾演熱血消防員。（八大電視台提供）

《我的人間煙火》劇情描述飾演消防員的楊洋，和急診科醫生王楚然在學生時期因家庭反對被迫分開，久別重逢的兩人多年後更加成熟，雙方的心結也漸漸被解開，也因為都從事和時間搶命的工作，更加能夠互相體諒、理解，彼此鼓勵，用各自的專長守護民眾。

王楚然在《我的人間煙火》飾演醫生。（八大電視提供）

楊洋為戲宣傳時聊到，整部作品拍起來其實強度非常大，「每一場的救援對我而言，都是很難忘，對自己來說是全新的體驗，」他提及劇組在拍攝現場營造了非常好的氛圍，場景都非常真實，讓演員很快就能進到角色中，對於戲裡他和王楚然的角色感情線發展，楊洋透露：「他們兩個的情感是在一次次的救援中，慢慢地相信彼此，給了對方安全感，我覺得這種感情就是很有力量。」

楊洋（左）、王楚然在《我的人間煙火》久別重逢、互相扶持。（八大電視台提供）

為了精準詮釋消防員，楊洋在拍攝前特別去體驗消防員的生活、接受專業的消防指導。因為在真正的消防單位拍戲，所以曾遇到警鈴大響，看到消防員直接出動，有時可能一整個晚上都在執行任務，真實感受到消防救援機動性的楊洋坦言，身為消防員，真的挺不容易的。《我的人間煙火》16日起，每週一至週五晚間九點於八大戲劇台播出。

