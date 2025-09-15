以為做完首張專輯就要各奔東西 五月天煙花燦爛撐下來了

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天10月4日、5日將在高雄巨蛋連續兩天壓軸「超犀利趴14」演出，在此之前，先繼續忙於「回到那一天」巡演，最近在演唱會上，團員聊到最喜歡在五月天的哪一時期，石頭也給了驚人答案。

五月天繼續忙於巡演，10月初要到高雄參加超犀利趴演出。（相信音樂提供）

前幾天五月天到貴陽奧林匹克體育中心舉辦3場演唱會，吸引13.5萬人朝聖。出道25年多，五月天推出過9張專輯以及眾多單曲，當石頭被問及最開心是哪個時期，他說：「第一張！因為原本以為做完這張就各奔東西。」而五月天沒有各奔東西，而是萬里狂奔到很多不同城市用音樂繼續和歌迷交流。

五月天開唱，無人機變換多種圖案。（相信音樂提供）

相隔8年再次到貴陽開唱，阿信開玩笑說：「8年前的事，冠佑4字頭，現在不多說，你看他還代言SK2，只要有音樂我們都不會老。」音樂就是團員最好的保養品。

五月天演唱會上出動千台無人機在星空中隨著歌曲變換出20種圖案，包括乾杯、五月天卡丁車、飛天巴士、管家機器人、神的孩子都在跳5球以及五月天歷年來演唱會的黃色計程車、戰艦、步步大象等20個圖騰，讓歌迷看得讚聲連連。另外現場也施放近4分鐘的絕美煙火，同樣成為歌迷搶拍畫面。

五月天演唱會，施放燦爛愛心煙火。（相信音樂提供）

五月天開唱，無人機呈現多風貌圖案。（相信音樂提供）

點歌環節，冠佑指歌迷說很有針對性，原來歌迷海報上做了5隻五月天的猴子，還說他們把「MONKEYLAND」變成了「MAYDAYLAND 」，歌迷問冠佑要吃香蕉嗎？團員又開始騷動歪樓，怪獸笑說：「光天化日的，不要吞下去啦！」

至於「超犀利趴14」，五月天也會有說說唱唱脫口秀，其他演出歌手還包括玖壹壹、趙傳、藤岡靛、周湯豪等眾多歌手，目前有零星票券，購票可洽拓元售票系統。

