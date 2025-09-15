晴時多雲

娛樂 最新消息

YT網紅劉力穎遭陌生韓男施暴 滿身瘀青照曝光：警察真的有夠爛

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓系網紅劉力穎在YouTube擁有近50萬的訂閱數，主要拍攝韓國生活與美妝分享，近日她卻在個人社群平台貼出多處受傷瘀青照，表示自己因拒絕韓國陌生男子搭訕回家過夜，遭對方暴力毆打，不僅被搧巴掌，甚至因手指骨折無法回覆私訊，對此她也痛批：「韓國警察真的有夠爛」。

YT網紅劉力穎遭陌生韓男施暴 滿身瘀青照曝光：警察真的有夠爛YouTuber韓系網紅劉力穎。（翻攝自IG）

劉力穎發IG限動，控訴自己在韓國遭遇暴力攻擊，她與好友前往弘大，遭陌生男子搭訕，邀約共度夜晚，但她跟朋友婉拒對方，沒想到卻遭毆打，從劉力穎曝光的照片中可見，雙手手臂、大腿、膝蓋與手肘等部位都有大片瘀青，呈現深紫色且紅腫，怒言「在韓國男生睡不到你，就會發生這種事，還莫名被打了巴掌」。

劉力穎遭毆打致多處瘀青。（翻攝自IG）劉力穎遭毆打致多處瘀青。（翻攝自IG）

照片曝光後，網友紛紛表示「真的不要對所有韓國男生抱有太大的幻想，韓劇裡恐怖的情節都是真的」、「高中學妹大學在美國唸書，前前後後交了三任韓國男友，分手原因都是因為會打她，超可怕」，也有網友指出「韓國人給人的感覺比較直接，但是對觀光客還滿友善的，不過，異國他鄉還是自己小心點」、「韓國人是比較冷漠沒錯，但每個國家都會有壞人，要懂得保護自己就好」。

