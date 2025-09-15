晴時多雲

娛樂 最新消息

蕭煌奇越開越遠！開8小時到台東會合 大咖女星「穿古裝」來了

〔記者張釔泠／台北報導〕 「嗨！出發吧來台東」演唱會14日在台東市國際地標進行第二天演出，玖壹壹炸裂開場；周湯豪最帥壓軸，誠意十足將新歌《So Sick》首唱獻給台東，他說：「我對台東只有『美』跟『愛』2字可以形容。」連續2天演唱會吸引超過12萬人前往觀賞。

率先上場的玖壹壹曾以在台東創作的《嘎勒阿勒》揭開序幕，第二首歌《打鐵》音樂一下，戶外舞台馬上從「無邊際巨蛋」變成萬人電音派對；Ozone上週末才辦完出道三週年活動見面會，隔天一早就有粉絲一路跟著他們搭飛機出發來台東；這是Ozone第二次到台東，看到現場更多人，也提醒現場觀眾記得提醒大家「順手撿垃圾，開車不喝酒」。

徐佳瑩笑稱自己「穿古裝」。（台東縣政府提供）

金曲歌后徐佳瑩穿著深藍色透明紗罩衫登場，她準備了《你敢不敢》等經典作品，卻意外在《失落沙洲》小忘詞，她趕緊說：「你們好熱情喔，熱情到我都忘詞了！」唯一的快歌《現在不跳舞要幹嘛》讓大家跟著她一起輕鬆搖擺，徐佳瑩說：「我來過台東很多次，今天是我看過人最多的一次！」自嘲「穿古裝」的她在唱後一首歌《身騎白馬》時突然下起雨來；神奇的是，當她一「下馬」，雨也下完了。

蕭煌奇在台東熱唱。
（台東縣政府提供）

「聽說今天有十萬人，有沒有？」蕭煌奇還沒開口唱，就先以宏亮的聲音問候全場：《Good Show》大秀RAP，在舞台上又唱又跳，唱完要求觀眾掌聲尖叫持續10秒鐘，讓他休息一下；唱《好好先生》前則是提醒大家：「記得把我的畫面po上去，待會我要去留言喔！」

唱完《好好先生》，蕭煌奇狂開地獄梗：「喜歡嗎？喜歡舉手我看一下！沒有人舉手？你們知道我為了參加『嗨！出發吧來台東 』開了8小時的車，闖了很多紅燈誒！」唱完新歌《做一個惜情軟心的人》，他說：「現場沒有大字報，難免會忘詞。」

蕭煌奇在台東熱唱。
（台東縣政府提供）

Marz23昨晚從暗黑的Rocker搖身一變為唱跳歌手，《癡情暈船仔》帶著兩位女舞者在台上跳滑步舞，過去3天，他從澎湖、大巨蛋唱到台東，他說：「今天應該是我這個月最後一場演出了，所以我會毫無保留。」提醒現場觀眾自己11月22日將在小巨蛋開唱，希望大家除了支持「GD」權志龍，也能支持他這位「本土林志龍」。

「最帥學長」周湯豪壓軸出場，一唱完《我的》就開心表示：「我終於回來我最愛的台東了！」據悉他傍晚彩排的時間剛好看見最美的夕陽西下，忍不住在海邊拍了很多的照片跟影片，並且把即將發行的首張概念專輯《LOVE RANG HOPE》新歌《So Sick》首唱獻給台東，想透過歌聲鼓勵大家：「在人生面對困難、挫折與挑戰時，記得勇敢、絕不放棄！」

