主持人何戎趕聚餐借YouBike 飯還沒吃先進派出所

何戎自曝進了派出所，他到底怎麼了？（翻攝自何戎臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕寰宇新聞台《寰宇全視界》主持人何戎說話謙和有禮，一看外貌就知道他是新好男人，自踏入電視新聞圈以來受封「新好男人」，一臉就不會做壞事，日前卻進了派出所。

透過臉書發文，何戎告訴網友粉絲為何進派出所？透露當天趕往聚會路上，在借YouBike時發現其中一輛置物籃裡放了一台筆電，「這一定是忘了拿走，我想筆電的主人發現後一定會著急萬分（因為我也曾經恍神不小心掉過皮夾，急瘋了，後來也是感謝有好心人撿到送去派出所）」，所以怎麼辦？當然是送到派出所。

連低頭寫字，何戎帥氣破表。（翻攝自何戎臉書）

何戎接著表示在派出所辦好手續後，又再多打了電話到失物遺落附近的店家告知，如果有人詢問筆電下落，再請店家告知對方可以去哪一間派出所領取，「因為如果是我掉東西，就會先從附近的店家開始問有沒有人撿到。」

發文最後，何戎暖心希望筆電能趕快回到他的主人身邊，因為報案花了點時間，當天聚會晚到了半小時，何戎霸喊：「朋友們絕對是可以諒解的。」

