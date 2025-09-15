林濬揚陳思瑋驚喜聯手 國寶級天后72歲生日快被逼哭

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌手林濬揚、陳思瑋昨（14日）在台南舉辦聯合簽唱會，適逢「國寶歌后」文香72歲生日，主辦單位特別在活動中為歌后驚喜慶生，象徵歌壇老中青三代傳承，文香也感動得眼泛淚光。

文香現身力挺，現場嘉賓雲集，還有楊哲、曾瑋中、琳娜、周氏兄弟等歌手齊聚慶祝，場面熱鬧溫馨。

文香歡慶生日，與林濬揚、陳思瑋以及妞妞同框。（松合經紀公司提供）

林濬揚近來在三立《超級夜總會》亮相，也在《戲說台灣》展現精湛演技，在中南部擁有不少歌迷，他表示，現在最大的心願就是「跨越濁水溪以北」，吸引更多北部歌迷支持。

陳思瑋則對於「十年戰友」曾瑋中到場力挺感到相當感動。曾瑋中憑《必巡》打出代表作，不忘勉勵陳思瑋：「除了努力，一定要堅持、有信心，最終必能達到目標。」

妞妞擔任主持人、楊哲也現身站台，力挺林濬揚與陳思瑋。（松合經紀公司提供）

楊哲在現場與主持人妞妞妙語如珠，並演唱多首歌曲，引來歌迷熱烈反應、爭相合照，場面宛如「楊哲簽唱會」。妞妞還打趣虧「喧賓奪主」，楊哲則笑稱：是「為了幫林濬揚、陳思瑋賣CD，賣命演出！」

