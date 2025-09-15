晴時多雲

艾美獎》首部戲就封神！《混沌少年時》15歲歐文古柏奪男配角獎

15歲英國童星歐文古柏以《混沌少年時》奪下艾美獎迷你影集、電視電影最佳男配角獎。（翻攝自X）15歲英國童星歐文古柏以《混沌少年時》奪下艾美獎迷你影集、電視電影最佳男配角獎。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕15歲英國童星歐文古柏以爆紅英劇《混沌少年時》，在台灣時間今（15）早第77屆艾美獎中擊敗其他資深演員，成功奪下迷你影集、電視電影最佳男配角獎，成為該獎史上最年輕得主。

歐文古柏表示，從沒想過來到美國，甚至是站上領獎台，自稱3年前的自己什麼都不是，感謝同劇演員和劇組，謙稱這獎屬於參與這部戲的所有人員。

歐文古柏在《混沌少年時》飾演的男同學被控謀殺同校女同學。（翻攝自Netflix）歐文古柏在《混沌少年時》飾演的男同學被控謀殺同校女同學。（翻攝自Netflix）

《混沌少年時》聚焦主角13歲少年被控謀殺同校女同學，歐文古柏首次演戲即一鳴驚人，獲外媒大讚是明日之星；他在第3集中接受心理學家訪談，時而冷靜、憤怒，偶爾還得歇斯底里大叫，讓觀眾印象深刻。

歐文的演技獲外媒大讚，有如2012年電影《浩劫奇蹟》中，湯姆霍蘭德的心碎演出，接下來他也獲得大咖合作的機會，將參與瑪格羅比的新片《咆哮人生》，前景看好。

