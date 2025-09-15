晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

BTS幕後推手涉不當交易私吞85億 狼狽現身致歉

房時爀涉嫌在HYBE上市前，隱瞞投資人公司上市計畫，私吞4千億韓圜（約85億台幣）。（翻攝自X）房時爀涉嫌在HYBE上市前，隱瞞投資人公司上市計畫，私吞4千億韓圜（約85億台幣）。（翻攝自X）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「BTS」防彈少年團幕後推手房時爀，近期深陷涉嫌詐欺性不當交易，韓媒報導他趁HYBE上市前，隱瞞投資人公司上市計畫，疑似私吞4千億韓圜（約85億台幣），警方7月24日前往HYBE搜索後，同月29日國稅廳調查四局未經預告突擊進入HYBE位於首爾龍山區總部，沒收所有相關資料。

相隔2個月，房時爀今（15）日現身警局首度面對大眾，韓媒直擊他向大眾致歉表示：「很抱歉因為我的事情讓大家擔憂，今天會誠實接受調查。」接著被媒體狂拍照猛問麻辣話題，房時爀一派輕鬆回應：「我會在調查裡說明。」隨即快閃離開。

房時爀（中）一手打造天團BTS。（翻攝自IG）房時爀（中）一手打造天團BTS。（翻攝自IG）

HYBE曾一手打造「BTS」防彈少年團、LE SSERAFIM、SEVENTEEN等紅星，創辦人兼董事長房時爀卻遭南韓金融監管機構指控，涉嫌於公司上市期間進行詐欺性不正當交易。

據悉，國稅廳調查重點為，針對透過不公平手段操縱股市、非法牟利卻未依法納稅的企業與個人，調查對象包過9家涉嫌虛假公告，以操控股價的企業、8家被視為專門掏空資產的公司，以及10名因公司上市從中牟利的控股大股東，共計27名涉嫌損害小股東利益的公司與個人，傳聞逃漏稅總金額高達約1兆韓圜（約新台幣212億元）。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中