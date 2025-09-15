BTS幕後推手涉不當交易私吞85億 狼狽現身致歉

房時爀涉嫌在HYBE上市前，隱瞞投資人公司上市計畫，私吞4千億韓圜（約85億台幣）。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「BTS」防彈少年團幕後推手房時爀，近期深陷涉嫌詐欺性不當交易，韓媒報導他趁HYBE上市前，隱瞞投資人公司上市計畫，疑似私吞4千億韓圜（約85億台幣），警方7月24日前往HYBE搜索後，同月29日國稅廳調查四局未經預告突擊進入HYBE位於首爾龍山區總部，沒收所有相關資料。

相隔2個月，房時爀今（15）日現身警局首度面對大眾，韓媒直擊他向大眾致歉表示：「很抱歉因為我的事情讓大家擔憂，今天會誠實接受調查。」接著被媒體狂拍照猛問麻辣話題，房時爀一派輕鬆回應：「我會在調查裡說明。」隨即快閃離開。

房時爀（中）一手打造天團BTS。（翻攝自IG）

HYBE曾一手打造「BTS」防彈少年團、LE SSERAFIM、SEVENTEEN等紅星，創辦人兼董事長房時爀卻遭南韓金融監管機構指控，涉嫌於公司上市期間進行詐欺性不正當交易。

據悉，國稅廳調查重點為，針對透過不公平手段操縱股市、非法牟利卻未依法納稅的企業與個人，調查對象包過9家涉嫌虛假公告，以操控股價的企業、8家被視為專門掏空資產的公司，以及10名因公司上市從中牟利的控股大股東，共計27名涉嫌損害小股東利益的公司與個人，傳聞逃漏稅總金額高達約1兆韓圜（約新台幣212億元）。

