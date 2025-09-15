根本就是女團！ 蔡詩萍曬愛女美照網暴動

林書煒、蔡詩萍愛女被誇「根本就是女團」。（翻攝自蔡詩萍臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前主播、POP Radio台長林書煒獨生女兒蔡中泠遺傳她的美貌，台北市政府文化局局長、資深媒體人蔡詩萍14日在臉書大方曬女兒美照，更提及「這張有點酷。像她媽咪一點點。像我一點點（當然是我年輕時帥氣的時候）卻完全有屬於她的很多很多了。」照片曝光後引發熱議，更釣出男星亮哲留言直呼：「根本就是女團。」

蔡詩萍在臉書發文除曬出愛女照片，並提及女兒IG上貼了幾張新照片，他說：「你知道的，這年頭不是女兒的就是爸媽的，我要轉貼，得跟她問問，徵得同意。」後來女兒大方給4張照片，「每一張我都喜歡，先挑一張貼在我臉書上。」

請繼續往下閱讀...

接著蔡詩萍說，這張照片有點酷，「像她媽咪一點點，像我一點點，卻完全有屬於她的很多很多了；我們愛自己的孩子，是爸媽天性使然。」蔡詩萍感性表示，看見他們走自己的路，展現自己的神情模樣，「卻是不捨之同時，爸媽最複雜的開心。」

蔡詩萍曬愛女照片後，吸引大批網友留言「最夯國民岳父」、「她好美喔～仙女」、「完美繼承父母最好的基因」，更驚喜是，連亮哲也留言誇讚：「根本就是女團。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法