娛樂 最新消息

媽祖好靈！TRASH林頤原為鹿港天后宮寫歌 抱金曲獎盃來還願！

「TRASH」吉他手林頤原拿著金曲獎的獎盃，向鹿港天后宮媽祖還願。（鹿港天后宮提供）「TRASH」吉他手林頤原拿著金曲獎的獎盃，向鹿港天后宮媽祖還願。（鹿港天后宮提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕樂團「TRASH」吉他手林頤原今年抱回金曲獎最佳樂團獎，上台高喊自己是「第一個拿到金曲獎的鹿港人」，昨天（15日）拿著金曲獎盃到鹿港天后宮還願，原來林頤原接受廟方委託寫歌，當時來拜拜許願拿獎，如今不只金曲獎到手，寫給媽祖DEMO帶讓廟方一聽就拍板說OK！

鹿港天后宮主委張偉東表示，他知道林頤原是鹿港人，馬上就邀請為鹿港媽祖來寫歌，最早為鹿港媽祖寫歌的是創作《鹿港小鎮》的羅大佑，這次由鹿港新生代來接手，希望呈現全新的曲風與風貌。

「TRASH」吉他手林頤原拿著金曲獎的獎盃，向鹿港天后宮媽祖還願。（鹿港天后宮提供）

張偉東說，林頤原昨天跟著父親林坤宏、堂哥林益邦，一同到天后宮拜拜還願，當場就把金曲獎盃放在媽祖前的供桌，與媽祖分享喜悅。同時也帶來創作的DEMO帶，他一聽就覺得非常感動，歌曲帶有對媽祖很深的感情，非常打動人心。

