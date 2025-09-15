《金孫》嬤孫拿獎！Billkin奪泰國奧斯卡影帝「感謝他一直支持我」

aelm（左起）奪下男配角，羅杰夫抱走原創音樂，《金孫爆富攻略》的奶奶Taew、導演帕特波尼蒂帕特及Billkin則人人有獎。（翻攝自GDH臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國電影界最高榮譽「金天鵝獎」（俗稱泰國奧斯卡）昨天（14日）舉行頒獎典禮，最大贏家為《金孫爆富攻略》，抱走最佳電影、影帝后等9項大獎，第一次主演電影就獲得影帝的Billkin，「這部片是我工作以來，最美好的回憶。」

《金孫爆富攻略》獲得最佳電影、最佳男主角、最佳女主角、最佳導演等9項大獎，是昨晚的大贏家，緊追在後的《荊棘天堂》獲得最佳女配角等5項大獎，其中男主角羅杰夫以親自操刀詞曲創作的《Rain Wedding》奪下最佳原創音樂。

Billkin以《金孫爆富攻略》稱帝。（翻攝自GDH臉書）

Billkin以孫子「小安」一角奪下影帝，感謝泰國電影公司GDH讓他有機會主演第一部電影，這個獎項對他來說很有價值，而《金孫爆富攻略》是他工作以來最美好的回憶之一，每一刻都相當珍貴。他也感謝工作人員的支持，形容拍電影像是做小組作業一樣，大家凝聚成一體才能完成，這次電影是大家共同的成果；他最後特別感謝表演老師，「從我出道、沒自信的那天起就一直幫助我，讓我從表演中讓我找到樂趣。」最佳女主角則是《金孫爆富攻略》中的79歲奶奶Taew，嬤孫都得獎，別具意義。

羅杰夫憑藉著《荊棘天堂》拿下最佳原創音樂。（翻攝自GDH臉書）

後台訪問中，由於Billkin才完成英國的學業歸國，記者詢問他既然已經完成學業，是否能夠結婚了？Billkin急忙說「我要先工作啦」，稱自己還沒完全復工，注意力先放在工作，而不是感情上。他也提到自己的BL CP搭檔PP Krit，表示每次都會給PP鼓勵，雖然在結束婚禮演唱會之後，有各自的活動，見面次數變少了，不過自己也一直在期盼PP的成功。

