晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《金孫》嬤孫拿獎！Billkin奪泰國奧斯卡影帝「感謝他一直支持我」

aelm（左起）奪下男配角，羅杰夫抱走原創音樂，《金孫爆富攻略》的奶奶Taew、導演帕特波尼蒂帕特及Billkin則人人有獎。（翻攝自GDH臉書）aelm（左起）奪下男配角，羅杰夫抱走原創音樂，《金孫爆富攻略》的奶奶Taew、導演帕特波尼蒂帕特及Billkin則人人有獎。（翻攝自GDH臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國電影界最高榮譽「金天鵝獎」（俗稱泰國奧斯卡）昨天（14日）舉行頒獎典禮，最大贏家為《金孫爆富攻略》，抱走最佳電影、影帝后等9項大獎，第一次主演電影就獲得影帝的Billkin，「這部片是我工作以來，最美好的回憶。」

《金孫爆富攻略》獲得最佳電影、最佳男主角、最佳女主角、最佳導演等9項大獎，是昨晚的大贏家，緊追在後的《荊棘天堂》獲得最佳女配角等5項大獎，其中男主角羅杰夫以親自操刀詞曲創作的《Rain Wedding》奪下最佳原創音樂。

Billkin以《金孫爆富攻略》稱帝。（翻攝自GDH臉書）Billkin以《金孫爆富攻略》稱帝。（翻攝自GDH臉書）

Billkin以孫子「小安」一角奪下影帝，感謝泰國電影公司GDH讓他有機會主演第一部電影，這個獎項對他來說很有價值，而《金孫爆富攻略》是他工作以來最美好的回憶之一，每一刻都相當珍貴。他也感謝工作人員的支持，形容拍電影像是做小組作業一樣，大家凝聚成一體才能完成，這次電影是大家共同的成果；他最後特別感謝表演老師，「從我出道、沒自信的那天起就一直幫助我，讓我從表演中讓我找到樂趣。」最佳女主角則是《金孫爆富攻略》中的79歲奶奶Taew，嬤孫都得獎，別具意義。

羅杰夫憑藉著《荊棘天堂》拿下最佳原創音樂。（翻攝自GDH臉書）羅杰夫憑藉著《荊棘天堂》拿下最佳原創音樂。（翻攝自GDH臉書）

後台訪問中，由於Billkin才完成英國的學業歸國，記者詢問他既然已經完成學業，是否能夠結婚了？Billkin急忙說「我要先工作啦」，稱自己還沒完全復工，注意力先放在工作，而不是感情上。他也提到自己的BL CP搭檔PP Krit，表示每次都會給PP鼓勵，雖然在結束婚禮演唱會之後，有各自的活動，見面次數變少了，不過自己也一直在期盼PP的成功。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中