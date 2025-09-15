陳曉東為于朦朧發聲「坦蕩蕩這麼難嗎」 貼文遭撤疑被封口

中國男星于朦朧11日傳出墜樓身亡消息。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧11日傳出墜樓身亡消息，工作室已證實死訊，但有關死因疑點重重，警方竟在12小時內火速結案引發質疑，藝人陳曉東昨更是在微博為于朦朧發聲，獲得網友叫好，但網友卻發現陳曉東的貼文竟消失了 。

陳曉東曾在綜藝《追光吧哥哥》和于朦朧合作，昨日在微博發發文：「坦蕩蕩的那麼難嗎？」陳曉東替于朦朧的案件發聲，表示「怎麽目前沒有一個在場的真情流露一下，哪怕會呈堂成證供，怎麽看全都是在刪刪刪？真難過，一雙眼睛一個監控都沒有？怎麽都這麽冷漠，望檢查公正，人世間需要多一點光，外面又下雨，朦朧了。」

陳曉東為于朦朧發聲貼文已消失。（資料照，記者陳奕全攝）

由於陳曉東是首位站出來為于朦朧發聲的藝人，讓網友相當感動，不料這篇貼文昨日起已經看不到，有中國網友到陳曉東的前一則貼文下方留言，詢問「是被平台下的嗎？」陳曉東直接點讚該留言，「作者讚過」的行為默認了貼文是遭到官方下架，而非他自己刪除。網友紛紛留言質疑「被平台下掉了？」、「又被刪除了，我以為有了希望，現在看來幾乎再次不了了之，不管怎樣陳曉東老師讓人敬佩，」，更有網友擔心陳曉東的安危，要陳曉東小心，希望他能「保護好自己」「小心外出，多報平安，好人不要再少了」、「照顧好自己，哥」。

