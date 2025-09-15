網友統計台灣YT「最多倒讚影片」 家寧前5佔四個

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy老師與家寧去年10月分手後，雙方因公司帳目、逃漏稅等問題而對簿公堂，但因雙方認知不一，家寧也拍攝許多影片「自清」，甚至緊咬安迪出軌，但多數影片卻常獲得網友倒讚。

張家寧釋出新片緊咬Andy不忠出軌，獲得網友倒讚。（翻攝自YouTube）

網友在Threads統計台灣YouTube最多倒讚的影片，發現前五名當中，家寧幾乎霸榜佔了四個名額，僅第4名是2020年的爭議型網紅小玉當年製作的「用母奶做珍珠奶茶」，其他通通都是家寧今年的影片，底下網友紛紛留言，「笑死張家寧佔了四個」、「終於看到比小玉爛的」、「我還以為小玉在這一塊已經無敵了」

原PO另外也整理名單，解釋由於音樂影片（MV）的演算法推播與普通影片有些不一樣 所以一開始沒有算進去，若是是把音樂影片也算進去的，則是由「89教科書」製作的屁孩神曲〈愛你真的梅辦法〉獲得倒讚數44萬，直接霸榜，該網友另外說明倒讚數統計是根據Return YouTube Dislike分析，有可能和現實有些許差異，僅供參考。但其他大批網友則繼續評論「還是佔了三個啊」、「我快笑死 義義出來幫坦」。

而眾量級雙方爆出頻道經營權糾紛，日前家寧宣布自己以群海娛樂監察人身分，對公司負責人、也就是親生母親曾淑惠提起「刑事附帶民事」求償，安迪老師方則 提前申請「8項商標」提前卡位守護品牌。

網友於Threads所做統計

