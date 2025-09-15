晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧墜樓亡陰謀論瘋傳 60多個帳號遭清洗

于朦朧死因引起外界高度關注。（翻攝自微博）于朦朧死因引起外界高度關注。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧因主演《三生三世十里桃花》爆紅，有「古裝劇男神」稱號，日前驚傳墜樓身亡，工作室11日證實其死訊，並稱排除刑事嫌疑，然而卻被爆于朦朧工作室早已註銷帳號，陰謀論被瘋傳。

微博14日傳出最新訊息，指稱警方雖排除刑事嫌疑，但仍有60多個帳號因違規散布謠言，遭禁言或關閉。網路同時瘋傳陰謀論，點名于朦朧生前出席飯局，其中6名圈內人有問題，其中2人已出面釐清真相，但仍有很多人懷疑于朦朧死因絕非意外。

于朦朧墜樓身亡引起外界高度關注，並出現越來越多不合理之處，生前好友指他曾二度阻止其他朋友輕生，且工作正處於爆發期，想不出有任何原因致使他墜後；另外，網路上也有自稱于朦朧表哥發文指案發現場紗窗雖被破壞，但以人力很難做到，現場也有掙扎抓痕，質疑死因不單純。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中