于朦朧墜樓亡陰謀論瘋傳 60多個帳號遭清洗

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧因主演《三生三世十里桃花》爆紅，有「古裝劇男神」稱號，日前驚傳墜樓身亡，工作室11日證實其死訊，並稱排除刑事嫌疑，然而卻被爆于朦朧工作室早已註銷帳號，陰謀論被瘋傳。

微博14日傳出最新訊息，指稱警方雖排除刑事嫌疑，但仍有60多個帳號因違規散布謠言，遭禁言或關閉。網路同時瘋傳陰謀論，點名于朦朧生前出席飯局，其中6名圈內人有問題，其中2人已出面釐清真相，但仍有很多人懷疑于朦朧死因絕非意外。

于朦朧墜樓身亡引起外界高度關注，並出現越來越多不合理之處，生前好友指他曾二度阻止其他朋友輕生，且工作正處於爆發期，想不出有任何原因致使他墜後；另外，網路上也有自稱于朦朧表哥發文指案發現場紗窗雖被破壞，但以人力很難做到，現場也有掙扎抓痕，質疑死因不單純。

