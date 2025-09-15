晴時多雲

娛樂 音樂

女星搭計程車運匠突停車買手搖飲 「阿北喝什麼」詢問度爆表

〔記者陳慧玲／台北報導〕Popu Lady前成員庭瑄和陳柏霖愛情長跑近13年，前陣子傳出可望在今年10月到12月期間結婚，但對此傳聞，雙方經紀人口徑一致，都說：「謝謝大家祝福，有好消息會跟大家說。」最近庭瑄則分享在台中搭計程車，司機突然停車要去買手搖飲的小花絮，由於私訊詢問的網友太多，讓她見識到台灣民眾對手搖飲的高度興趣。

庭瑄分享搭計程車，司機突然停車買手搖飲，引起網友高度興趣。（翻攝自IG）庭瑄分享搭計程車，司機突然停車買手搖飲，引起網友高度興趣。（翻攝自IG）

庭瑄談到搭車小花絮：「台中計程車司機真的很chill，開到一半說能不能讓他去買手搖，他會幫我按停跳表，然後我就這樣在車上等他買飲料了。」看到她的限動，網友紛紛私訊她詢問什麼飲料會讓運匠開車開到一半想停車下去買，於是庭瑄分享：「太多人問司機喝什麼了（到底多關心？）統一回覆，阿北喝無糖綠茶，然後指定一定要是清心（福全）的，每天都會喝兩杯，我沒有想過有一天我的動態會認真回答計程車司機點什麼手搖，剛有網友說上次遇到的是去買越南麵包。」

另外網友也好奇，司機有沒有順便買給庭瑄喝，於是她滿足大家好奇心談到：「阿北下車前有問我要不要喝，我跟他說不用沒關係，怕他為了一杯飲料賠錢載客。」經過這件事，庭瑄驚訝說：「台灣人對手搖真的很感興趣，私訊沒這麼爆過。」甚至不少網友開始留言和她分享，到哪家手搖要點什麼喝，真的讓庭瑄哭笑不得。

