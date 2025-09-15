晴時多雲

自由電子報
娛樂 電影

《厲陰宅：最終聖事》北美創系列最高次週成績！全球票房突破3.33億美金

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座恐怖片系列續作《厲陰宅：最終聖事》在北美持續熱賣，上週末（9月12至14日）再以2610萬美金（約台幣7.92億元）佔據北美票房亞軍，寫下《厲陰宅》系列史上最高的次週末票房紀錄，北美累積票房已達1.31億美金（約台幣39.75億元）。

賣座恐怖片系列續作《厲陰宅：最終聖事》在全球持續熱賣。（華納兄弟提供）賣座恐怖片系列續作《厲陰宅：最終聖事》在全球持續熱賣。（華納兄弟提供）

電影於北美以外的海外票房正式突破2億美金（約台幣60.7億元），全球票房來到了3.33億美金（約台幣101.06億元）。該片主打系列終章，開啟整個系列的幕後功臣導演溫子仁本集仍擔任製片，他感性表示，對他來說，《厲陰宅：最終聖事》代表著一個時代的終結，「正因如此，多少有些苦樂參半。」

溫子仁回憶，在拍攝這系列的過程中，度過了許多美好的時光，「我有點傷感，覺得我們即將走到曲終人散。但就像所有美好的事物一樣，我覺得我們結束得正是時候，感覺這部電影是告別這個世界的好方式，至少目前是如此。《厲陰宅：最終聖事》持續在台上映中，粗估全台票房已破台幣4200萬。

