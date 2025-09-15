晴時多雲

娛樂 最新消息

打破影史紀錄！《鬼滅之刃》登頂北美票房冠軍 刷新日本動畫開片成績

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「鬼滅」魅力席捲全球！電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上週末（9月12至14日）在北美發威，上映首週末以7000萬美金（約台幣21.24億元）的驚人成績拿下北美票房冠軍，更刷新1999年《神奇寶貝電影版：超夢的逆襲》維持了超過25年（今年11月才滿26年）的紀錄，創下影史日本動畫北美最高開片成績。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在北美以字幕版與配音版同步上映，並進駐IMAX等高票價大銀幕格式。該片於北美以外的海外市場已累積3.65億美金（約台幣110.77億元），全球票房已高達4.35億美金（約台幣132.02億元）。

其中，最賣座的國家自然還是「鬼滅」的老家日本，目前已是日本今年最賣座電影，根據外媒統計，累積票房超過2億美金（約台幣60.7億元）。不過根據日本消息更猛，推估上映59天已達到327.28億日圓（約台幣68.72億元、2.22億美金），已是日本影史票房第2名。

台灣方面，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》也已是今年目前全台票房冠軍，粗估票房已破台幣7.4億元，並持續上映中。

