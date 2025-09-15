美波生日信太催淚！感謝5000台粉：最珍貴寶物

美波Minami。（南雲直人提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新世代人氣創作歌手美波Minami昨天（14日）晚間在新北市工商展覽中心開唱，5000張門票開賣即秒殺完售，正好昨天是美波Minami的生日，歌迷精心準備了許多生日應援物外，更有大批歌迷一大早就到現場排隊準備購買周邊商品支持，歌迷的熱情與貼心，都讓美波Minami感動萬分。

美波Minami。（南雲直人提供）

舞台以地球森林為概念，演唱會ㄧ開場以大自然的各種聲音及各種生物的畫面引領大家進入屬於美波Minami的宇宙世界。美波Minami以《Holones》開場，清亮的高音ㄧ出，引來全場歡呼，開場接連幾首沉靜的抒情歌曲，美波Minami以高亢遼闊的聲音，讓全場沉浸其中。

美波Minami以中文「大家好！我是美波」開心的向大家問好，她表示：「大家都好嗎？今天現場來了5000位歌迷，真的非常感謝大家。我在台上都能很清楚的看到大家，連最後面都看得到喔！謝謝大家！我回來了！這次有這麼多歌迷到現場，有點緊張，但真的非常開心。『一起High吧！（中文）。』」

美波Minami。（南雲直人提供）

緊接著，美波Minami帶來一連串快節奏引領大家情緒高漲的歌曲，全場配合她的歌曲，揮舞螢光手環、拍手、大聲合唱，美波Minami充滿爆發力的歌聲，讓大家感受最盡情的熱力。美波Minami中場問到：「大家都聽得懂日文嗎？」歌迷們馬上表示：「懂！」美波Minami大讚大家都好厲害、頭腦都很好，並分享「昨天我ㄧ到台北去吃了據說很難預約的雞湯，晚餐後我去了腳底按摩，按摩時有個點很痛，問這是哪裡不好？結果是頭部不好（笑）。」歌迷馬上回應：「沒有，你頭腦很好。」美波Minami感謝大家都很溫柔善良，「我ㄧ直都很謝謝大家，一開始唱歌時曾經有過一個人都沒有，到現在可以有像今天來了5000人，真的像夢一樣，也會有嚇一跳的感覺，但真的非常感謝大家。」

除了經典歌曲外，美波Minami也演唱了新歌《Kissing the machine》。演唱新歌前，再度為表達感謝，美波Minami寫了一封信並傳達給大家聽：「首先，真的非常感謝大家今天來到現場參加演唱會。『（中文）謝謝你們來看我的演唱會。讓我能在這裡迎接生日。謝謝你們。』生日這一天，我認為不是單純為自己慶祝的日子，而是要向生下我的父母，還有一直以來支持我的大家，由衷地說一聲「謝謝」，並且回報大家的日子。這並不是什麼漂亮話，而是真心一直以來都這麼想的事。」

她坦言，「剛開始做音樂的時候，我真的很孤獨。完全無法想像今天能在台下看到這麼多粉絲。現實一次又一次把殘酷擺在眼前，我不知有多少次想要放棄，不知有多少次否定了自己。唱歌的時候，就像是一副『只有自己很可憐』的表情。那時候的自己真的很愚蠢，也很不堪。但是，無論遇到什麼境遇，什麼樣的牆擋在眼前，我沒有妥協，即使只靠一條細細的線連接，還是努力把它堅持了下來，這才讓我與你們之間建立了緣分。」

「我並不是一個很會生活的人，常常因為太過執著而迷失方向，或是因為想太多把自己困在心裡，每天總是有很多事情不順利，聽我的歌就能很清楚感受到吧！（笑）或許你們之中也有人和我一樣。其實我也常覺得，聽我歌的人大多都是這樣的同伴。」

美波話鋒一轉，「但是，失敗、挫折、苦惱，一定會讓人變得更堅強。因為如果失敗之後的幾步之外就是成功，那麼現在放棄就太可惜了。所以，如果有人正為人生煩惱的話，我希望能和大家並肩，一起慢慢往前走。我希望我的音樂能夠支持你們，讓你們就算只是一點點，比昨天多前進1毫米也好。所以，不論在哪裡演出都沒關係，場地大也好，小也好，只要能唱就行。這就是我音樂人生最大的心願，也是我想要唱到聲音無法發出的理由。」

美波Minami。（南雲直人提供）

她希望未來也能持續透過音樂來回報一直愛著美波的大家，「我覺得那是我唯一能做的事！」並用中文表示「你們是我最珍貴的寶物，我們一定要再見面！」並約定好下一次見面的時候，希望能比現在更堅強，然後再和大家相會。唸信的當中，美波Minami還因為歌迷的熱情，不禁流下感動的眼淚，場面相當溫馨感人。全場歌迷也在安可的時候，為美波Minami舉起應援手幅並唱生日快樂歌，美波Minami演唱安可歌曲《Prologue》後，大聲表示：「『我愛你們！〈中文〉』我不會忘記這次生日的，我們ㄧ定要再相見！」圓滿結束演出。

