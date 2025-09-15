晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

美波生日信太催淚！感謝5000台粉：最珍貴寶物

美波Minami。（南雲直人提供）美波Minami。（南雲直人提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本新世代人氣創作歌手美波Minami昨天（14日）晚間在新北市工商展覽中心開唱，5000張門票開賣即秒殺完售，正好昨天是美波Minami的生日，歌迷精心準備了許多生日應援物外，更有大批歌迷一大早就到現場排隊準備購買周邊商品支持，歌迷的熱情與貼心，都讓美波Minami感動萬分。

美波Minami。（南雲直人提供）美波Minami。（南雲直人提供）

舞台以地球森林為概念，演唱會ㄧ開場以大自然的各種聲音及各種生物的畫面引領大家進入屬於美波Minami的宇宙世界。美波Minami以《Holones》開場，清亮的高音ㄧ出，引來全場歡呼，開場接連幾首沉靜的抒情歌曲，美波Minami以高亢遼闊的聲音，讓全場沉浸其中。

美波Minami以中文「大家好！我是美波」開心的向大家問好，她表示：「大家都好嗎？今天現場來了5000位歌迷，真的非常感謝大家。我在台上都能很清楚的看到大家，連最後面都看得到喔！謝謝大家！我回來了！這次有這麼多歌迷到現場，有點緊張，但真的非常開心。『一起High吧！（中文）。』」

美波Minami。（南雲直人提供）美波Minami。（南雲直人提供）

緊接著，美波Minami帶來一連串快節奏引領大家情緒高漲的歌曲，全場配合她的歌曲，揮舞螢光手環、拍手、大聲合唱，美波Minami充滿爆發力的歌聲，讓大家感受最盡情的熱力。美波Minami中場問到：「大家都聽得懂日文嗎？」歌迷們馬上表示：「懂！」美波Minami大讚大家都好厲害、頭腦都很好，並分享「昨天我ㄧ到台北去吃了據說很難預約的雞湯，晚餐後我去了腳底按摩，按摩時有個點很痛，問這是哪裡不好？結果是頭部不好（笑）。」歌迷馬上回應：「沒有，你頭腦很好。」美波Minami感謝大家都很溫柔善良，「我ㄧ直都很謝謝大家，一開始唱歌時曾經有過一個人都沒有，到現在可以有像今天來了5000人，真的像夢一樣，也會有嚇一跳的感覺，但真的非常感謝大家。」

除了經典歌曲外，美波Minami也演唱了新歌《Kissing the machine》。演唱新歌前，再度為表達感謝，美波Minami寫了一封信並傳達給大家聽：「首先，真的非常感謝大家今天來到現場參加演唱會。『（中文）謝謝你們來看我的演唱會。讓我能在這裡迎接生日。謝謝你們。』生日這一天，我認為不是單純為自己慶祝的日子，而是要向生下我的父母，還有一直以來支持我的大家，由衷地說一聲「謝謝」，並且回報大家的日子。這並不是什麼漂亮話，而是真心一直以來都這麼想的事。」

她坦言，「剛開始做音樂的時候，我真的很孤獨。完全無法想像今天能在台下看到這麼多粉絲。現實一次又一次把殘酷擺在眼前，我不知有多少次想要放棄，不知有多少次否定了自己。唱歌的時候，就像是一副『只有自己很可憐』的表情。那時候的自己真的很愚蠢，也很不堪。但是，無論遇到什麼境遇，什麼樣的牆擋在眼前，我沒有妥協，即使只靠一條細細的線連接，還是努力把它堅持了下來，這才讓我與你們之間建立了緣分。」

「我並不是一個很會生活的人，常常因為太過執著而迷失方向，或是因為想太多把自己困在心裡，每天總是有很多事情不順利，聽我的歌就能很清楚感受到吧！（笑）或許你們之中也有人和我一樣。其實我也常覺得，聽我歌的人大多都是這樣的同伴。」

美波話鋒一轉，「但是，失敗、挫折、苦惱，一定會讓人變得更堅強。因為如果失敗之後的幾步之外就是成功，那麼現在放棄就太可惜了。所以，如果有人正為人生煩惱的話，我希望能和大家並肩，一起慢慢往前走。我希望我的音樂能夠支持你們，讓你們就算只是一點點，比昨天多前進1毫米也好。所以，不論在哪裡演出都沒關係，場地大也好，小也好，只要能唱就行。這就是我音樂人生最大的心願，也是我想要唱到聲音無法發出的理由。」

美波Minami。（南雲直人提供）美波Minami。（南雲直人提供）

她希望未來也能持續透過音樂來回報一直愛著美波的大家，「我覺得那是我唯一能做的事！」並用中文表示「你們是我最珍貴的寶物，我們一定要再見面！」並約定好下一次見面的時候，希望能比現在更堅強，然後再和大家相會。唸信的當中，美波Minami還因為歌迷的熱情，不禁流下感動的眼淚，場面相當溫馨感人。全場歌迷也在安可的時候，為美波Minami舉起應援手幅並唱生日快樂歌，美波Minami演唱安可歌曲《Prologue》後，大聲表示：「『我愛你們！〈中文〉』我不會忘記這次生日的，我們ㄧ定要再相見！」圓滿結束演出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中