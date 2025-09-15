韓3大「讀書狂」女星內外兼修！金憓秀曬「書海照」震撼網

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星平時忙演藝事業，仍不忘抓緊時間讀書，演藝圈內，包括主持、演藝雙棲的金憓秀、「國民妹妹」IU，以及「少女時代」的徐玄，都是圈內知名「愛讀書」的女星；尤其金憓秀卸下青龍獎主持棒後，仍不忘時時充實自己，令人佩服。

徐玄（左起）、金憓秀、IU都是圈內愛讀書代表。（翻攝自IG，合成圖）

金憓秀昨（14）在IG限時動態曬出「整理書籍」的照片，可見成團成堆的被麻繩綑起來，數量大到一眼就能看出她過去讀過多少書；韓媒形容金憓秀集結美貌和智慧，展現不凡的一面，網友看到也紛紛留言表示「書真的好多」、「光是整理就要花一整天吧」、「偶像都這麼努力了，我們也要加油才行」。

IU演歌雙棲，甜美外表深受不少粉絲喜愛，她向來也是圈內「自我增值」的好榜樣，不時會在社群曬出愛看的電影或書，據知，經過她推薦過的文藝作品，銷售量都會上升，彷彿成了「最強帶貨王」。

金憓秀曬出成堆的書海驚艷粉絲。（翻攝自IG，合成圖）

IU曾透露，在小時候接受另類教育，「長輩從來沒體罰過我，如果我有做錯什麼，就會讓我讀厚厚的書。」久而久之成了她閱讀的良好習慣；IU閱讀的書籍橫跨文學、自我啟發等，邊讀還會畫重點。

16歲就出道的徐玄曾在實境節目《THE TAETISEO》透露隨時有被「時間追著跑」的壓力，由於很早就開始出道，工作排滿之餘，睡眠也不太充足，因此她透露，給自己定下生活規範：「如果有1小時休息，我會睡30分鐘，念書30分鐘。」盡力逼自己養成閱讀習慣。

此外，已故的SHINee成員鐘鉉曾分享，無論再忙，每個月最少會看兩到三本書；入伍中的車銀優於成均館大學成績維持在全校前三名，壓力大時會靠讀小說來舒緩壓力；GOT7朴珍榮、EXO的KAI也是愛讀書的男團代表。

