台灣打工時薪200元 曹晶晶在這裡打工時薪3倍起跳

〔記者胡如虹／台北報導〕台灣打工一小時時薪200元，《跳舞精靈》曹晶晶第一次打工時薪居然就高達美金20元（約台幣600元），讓她都忍不住都想多做幾個小時。

曹晶晶到美國洛杉磯唸南加適應良好。（曹晶晶提供）

曹晶晶5月推出《跳舞精靈》單曲，6月就飛去赴美國唸南加大人類生物系，展開她的大學新生活，到洛杉磯近3個月的時間適應良好，因為她的人生目標是當醫生，所以課餘時間特別選擇去醫院、診所實習，本來只是抱持著實習當志工的心態，沒想到醫生和診對她的表現很滿意，診所還給了她時薪美金20元的打工費。

據了解，美國聯邦政府最低工資為每小時7.25美元，大城市的時薪可能落在15美元至近20美元，曹晶晶第一次打工就拿到美金20元（約台幣600元）的時薪，診所醫生願意給她這麼高的時薪，也顯示醫生對她的肯定。

曹晶晶第一次打工，時薪居然高達美金20元（約台幣600元）。（曹晶晶提供）

曹晶晶的外公曹日北是建設公司老闆，唸書時就是學霸，姑婆婆曹金鈴雖然是知名舞蹈家，也曾赴美國拿到哲學博士，外公曹日北原本擔心曹晶晶出身書香世家，愛唱歌、跳舞會耽誤學業，沒想到她赴美國不但在學校成績表現良好，在外實習也深受肯定，讓家人都很開心。

