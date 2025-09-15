晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣打工時薪200元 曹晶晶在這裡打工時薪3倍起跳

〔記者胡如虹／台北報導〕台灣打工一小時時薪200元，《跳舞精靈》曹晶晶第一次打工時薪居然就高達美金20元（約台幣600元），讓她都忍不住都想多做幾個小時。

曹晶晶到美國洛杉磯唸南加適應良好。（曹晶晶提供）曹晶晶到美國洛杉磯唸南加適應良好。（曹晶晶提供）

曹晶晶5月推出《跳舞精靈》單曲，6月就飛去赴美國唸南加大人類生物系，展開她的大學新生活，到洛杉磯近3個月的時間適應良好，因為她的人生目標是當醫生，所以課餘時間特別選擇去醫院、診所實習，本來只是抱持著實習當志工的心態，沒想到醫生和診對她的表現很滿意，診所還給了她時薪美金20元的打工費。

據了解，美國聯邦政府最低工資為每小時7.25美元，大城市的時薪可能落在15美元至近20美元，曹晶晶第一次打工就拿到美金20元（約台幣600元）的時薪，診所醫生願意給她這麼高的時薪，也顯示醫生對她的肯定。

曹晶晶第一次打工，時薪居然高達美金20元（約台幣600元）。（曹晶晶提供）曹晶晶第一次打工，時薪居然高達美金20元（約台幣600元）。（曹晶晶提供）

曹晶晶的外公曹日北是建設公司老闆，唸書時就是學霸，姑婆婆曹金鈴雖然是知名舞蹈家，也曾赴美國拿到哲學博士，外公曹日北原本擔心曹晶晶出身書香世家，愛唱歌、跳舞會耽誤學業，沒想到她赴美國不但在學校成績表現良好，在外實習也深受肯定，讓家人都很開心。

相關新聞

胡利斜槓當韓國餐廳老闆娘  無酬支持曹金鈴做公益

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中