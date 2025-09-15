（專題）缺貨1個月！林逸欣爸診所「薰衣草精油膏」回歸 難度堪比搶GD門票

〔記者蕭方綺／專題報導〕林逸欣8月補辦婚禮，沒想到婚禮中的成長影片意外爆紅，也讓她爸爸診所推出的薰衣草精油膏二度紅透天邊，賣到缺貨。她先前透露利用AI寫程式，希望能優化網路購買流程，只是開賣時再次秒殺，讓網友直呼：「感覺又回到了搶GD演唱會的門票！」這回將在明天（12日）中午12點在網站開放預購，每人最多限購40瓶，不開放診所現場購買。

林逸欣父親診所的薰衣草精油膏因作為婚禮小物而爆紅。（翻攝自臉書）

林逸欣宣傳音樂劇《腦內失控的iTunes》時接受本報訪問，也談到這款由爸爸親手調配的薰衣草藥膏。最初其實是免費贈送給初診的患者，她說爸爸為了舒緩病人失眠、頭痛、中風後遺症，調出了一種味道不刺鼻、塗起來清爽舒適的薰衣草精油膏，「他自己擦了之後很喜歡，覺得有點像萬金油的涼感，於是就拿來送給病人，完全沒有打算販售。」

沒想到，這份「好意」卻逐漸演變成一場熱潮。病人們因為太喜歡，開始主動要求購買。起初父親還是堅持「只送不賣」，後來才不得不小規模開放，但依舊以送為主，「結果人氣超乎預期，連診所的護理師都覺得不可思議，爸爸其實自己也嚇到。」

林逸欣（右）從小就備受父親寵愛。（欣宇宙音樂提供）

後來林逸欣有次拍戲時，送給電視台工作人員，對方恰巧認識王心凌，推薦王心凌使用，王心凌有回在影片介紹這東西，意外讓薰衣草精油膏在小紅書紅翻；這回則是因為林逸欣童年影片再度爆紅。

然而現在的「缺貨」並不是飢餓行銷，她解釋是香茅相關的原物料缺貨，加上大量訂單湧入才供不應求。隨著需求暴增，仿冒與詐騙也接踵而至。林逸欣無奈表示：「我們一直提醒大家要小心詐騙，甚至有人傳照片給我，說收到的薰衣草藥膏根本不是我們的。雖然我們早就停止對外販售，但還是擔心有人受騙。」

她坦言，這股熱潮原本以為能像「浮誇一時」的蛋撻風潮般過去，但現實卻讓家人感到困擾，「有些真正需要的人反而買不到貨，等待或不耐煩的情緒累積起來，讓當初的美意變成了一種負擔。」

林逸欣爸爸的診所爆紅小物薰衣草精油，即將開放預購。（記者蕭方綺攝）

而她爸爸現在72歲，依舊沒有打算退休。談到爸爸，林逸欣語氣裡仍帶著敬佩，「他常分享病人案例，像有人因燒炭輕生被救回來，或者老年失智症狀改善。很多人專程從外縣市來台南找爸爸看診，他真的很樂於幫助人。」正因如此，爸爸始終掛念著病人，甚至擔心自己退休後會有人失去治療機會。

雖然如此，她說爸爸近年來也逐漸放慢腳步，「以前是一到六都看診，現在改成一到五，有時候還會臨時休假陪我們或休息。」她笑著補充：「媽媽倒是早就退休了。」

對這一家人來說，這段「藥膏熱潮」更像是一場意外，他們從未想過一份單純的心意會掀起如此大的迴響，「我們只希望一切趕快回歸平靜，讓真正需要的人能安心受惠。」

