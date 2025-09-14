林依晨監製主演《失明》 親臨桃園特映會感謝「這件事」

《失明》特映會林依晨（ 中）等人與參與觀影民眾大合照。（桃市文化局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕由導演周美豫執導、林依晨監製並主演的電視長片《失明》，改編自作家劉梓潔榮獲聯合文學小說新人獎的同名短篇，細膩描繪家庭、愛與自我追尋的掙扎，該片以同志情感為切入點，更透過「失明」的隱喻，探索在愛與束縛之間的矛盾與和解。本片獲113年度桃園市政府影視補助支持，13日於桃園統領威秀影城舉辦特映會時，周美豫、林依晨及吳可熙均到場與大小粉絲交流。

文化局文創影視科長郭俊麟今（14）日表示，《失明》以「看見你看不見的」為核心，探討愛與視而不見的勇氣，幕後網羅金馬級團隊，包括美術李天爵、剪輯陳博文、音效指導胡序嵩、音樂總監侯志堅，以及柏林銀熊獎攝影師 Tamás Dobos 等國際級人才。

請繼續往下閱讀...

林依晨（左1）與《失明》特映會貴賓合照。（桃市文化局提供）

上映前已於世界各大影展發光，入圍「鹿特丹國際影展」金虎獎主競賽、「大阪亞洲影展」特別注目單元、「拉斯帕爾馬斯國際電影節」主競賽，並榮獲「約翰尼斯堡影展」最佳影片獎，劇組特地前來桃園取景，如桃園龍潭蔣府宴、桃園和逸飯店、桃園市天天大樓等場景。

郭俊麟提到，2位女主角書儀與雪津的生活背景設定於都市，但導演巧妙運用城市巷弄間的獨特氛圍，在繁華之中營造出靜謐對比，以隱喻她們渴望擺脫社會框架、追尋真實自我的心境，由於2人相遇於攝影社，劇中無論回憶或日常場景都注入濃厚的藝術氣息，連住家周邊環境亦融入文化氛圍，桃園兼具歷史脈絡與現代感，獨特的城市面貌在國際攝影大師鏡頭下被細膩捕捉，讓觀眾看見桃園之美，並與電影核心情感完美呼應。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法