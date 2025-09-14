晴時多雲

娛樂 最新消息

水果奶奶驚喜現身新竹封街派對 小粉絲包圍嗨翻迎開學

小公視與新竹市政府聯手打造口袋小子開學祭瘋狂封街派對。（公視提供）小公視與新竹市政府聯手打造口袋小子開學祭瘋狂封街派對。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由小公視與新竹市政府攜手舉辦的「口袋小子開學祭－新竹封街派對」今（14）日下午在新竹市政府前熱鬧登場，現場湧入上千親子同樂，把馬路搖身一變成為孩子們的專屬遊樂場。最受矚目的莫過於公視長壽兒童節目《水果冰淇淋》主持人「水果奶奶」親臨現場，宛如偶像明星般一出場就被大小朋友團團包圍。

啟動儀式由新竹市代理市長邱臣遠、公共電視總經理徐秋華、人氣偶像「口袋小子」皮擦、新竹特派員皮卡、妖果小學嘎嘎與莎莎共同揭幕，兩位長官更與孩子們一起在「封街塗鴉區」揮灑色彩、玩水彩賓果，盡顯童心。

水果奶奶祝福小公視一周年快樂並繼續陪伴小朋友快樂長大。（公視提供）水果奶奶祝福小公視一周年快樂並繼續陪伴小朋友快樂長大。（公視提供）

水果奶奶受訪時笑說：「小時候開學總有不捨也有期待，現在的小朋友很少有機會在馬路上安全地玩，這次能在平常車水馬龍的街道畫畫、打水仗、玩闖關遊戲，真的很特別。」她特別提到，小公視開台一周年以來，致力打造專屬3至18歲兒少的影音平台，陪伴孩子在成長過程中面對各種挑戰，也讓本土自製兒少節目持續有舞台能說故事、編織夢想。

