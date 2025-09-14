147萬粉絲不捨！「大圖書館」49齋將成永恆追思空間

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國已故YouTuber「大圖書館」6日被發現陳屍首爾廣津區自家住宅，未發現遺書、排除他殺嫌疑；經國立科學搜查研究院驗屍結果死因為「腦出血」；韓媒報導，他的「49齋」（人死後49天進行的祭祀儀式）將與粉絲們一同舉行。

大圖書館的「49齋」將於10月23日舉行。（翻攝自IG、X，合成圖）

YouTube頻道「大圖書館TV」方面公布，故人的49齋將於10月23日在仁川南洞區滿月山藥師寺舉行，屆時他的愛犬「鈕扣」、「小傢伙」都會一同參加，頻道更表示，只要想表達慰問心意的人都能出席。

至於頻道的後續營運，官方公開「大圖書館的YT頻道和粉絲咖啡廳今後將繼續保留，成為粉絲們懷念大圖書館、留存美好記憶的空間。」

大圖書館自2002年從SayClub開始，被譽為「第一代創作者」；他去年參與Netflix實境節目《激讚網紅》為更多觀眾認識，節目上曾邀來Ailee、薛仁雅等演藝圈好友一同助陣，累積超過147萬名訂閱者。

