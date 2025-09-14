晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

147萬粉絲不捨！「大圖書館」49齋將成永恆追思空間

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國已故YouTuber「大圖書館」6日被發現陳屍首爾廣津區自家住宅，未發現遺書、排除他殺嫌疑；經國立科學搜查研究院驗屍結果死因為「腦出血」；韓媒報導，他的「49齋」（人死後49天進行的祭祀儀式）將與粉絲們一同舉行。

大圖書館的「49齋」將於10月23日舉行。（翻攝自IG、X，合成圖）大圖書館的「49齋」將於10月23日舉行。（翻攝自IG、X，合成圖）

YouTube頻道「大圖書館TV」方面公布，故人的49齋將於10月23日在仁川南洞區滿月山藥師寺舉行，屆時他的愛犬「鈕扣」、「小傢伙」都會一同參加，頻道更表示，只要想表達慰問心意的人都能出席。

至於頻道的後續營運，官方公開「大圖書館的YT頻道和粉絲咖啡廳今後將繼續保留，成為粉絲們懷念大圖書館、留存美好記憶的空間。」

大圖書館自2002年從SayClub開始，被譽為「第一代創作者」；他去年參與Netflix實境節目《激讚網紅》為更多觀眾認識，節目上曾邀來Ailee、薛仁雅等演藝圈好友一同助陣，累積超過147萬名訂閱者。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中