娛樂 最新消息

SEVENTEEN黃牛多！煙火又濺到粉絲 公司道歉證實2人受傷

SEVENTEEN開唱卻狀況連連。（翻攝自X）SEVENTEEN開唱卻狀況連連。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國男團SEVENTEEN從昨天（13日）起在仁川亞運主體育場舉行巡迴演唱會《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]》，不過狀況連連，不但傳出內場都是黃牛，導致氣氛嗨不起來，還傳出煙火波及到粉絲，經紀公司Pledis發聲道歉，強調會做更周全的檢查。

SEVENTEEN釋放的煙火，火星意外砸到粉絲，導致2人受傷。（翻攝自X）SEVENTEEN釋放的煙火，火星意外砸到粉絲，導致2人受傷。（翻攝自X）

從粉絲拍的影片中可看到，煙火噴射出來後，火星竟然直接砸到搖滾區觀眾，讓許多女粉絲瞬間嚇得花容失色。Pledis指出，雖然公司在演出前相關單位已經設定好安全距離以及方向，並且多次檢查，但因為產品瑕疵而導致事故發生，「對於突如其來的情況，讓觀眾受到驚嚇以及不便，我們深表歉意。」

經紀公司指出，現場確認有兩名觀眾受傷，在會場設立的醫療站治療後返家，之後也會繼續積極協助兩人後續的治療，祈禱他們能早日康復。今天的演唱會已經排除有問題的產品，並在更嚴格的安全檢查下才施放煙火，以避免類似的狀況發生。

相關新聞
