甄嬛比蔡依林還養生 孫儷早睡早起養生秘訣曝光

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕蔡依林早睡早起養顏，奉行晚上9點半就寢的生活習慣，其實以《甄嬛傳》走紅的中國女星孫儷十分注重養生，早早就奉行9點半前睡覺的原則，她每天5點半起床除了拉筋，喚醒身體之外，還堅持抄經練字，養生修身，內外皆美。

孫儷（左）因為演出《甄嬛傳》而走紅。（翻攝自網路）

孫儷是是中國實力派女星，她自從演出《甄嬛傳》之後，就穩坐戲劇一姐的寶座，之後演出《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《理想之城》、《安家》和《蠻好的人生》一樣備受好評。她不但演藝事業成功，螢幕外和鄧超的婚姻生活也幸福美滿。

請繼續往下閱讀...

十分自律的孫儷非常珍惜家庭生活，拒絕無效社交。她給自己定了兩條規矩，晚上8點以後不工作，要回家哄孩子睡覺；每年至少空出3個月不接戲，只陪家人種菜、寫字、拉琴。她保持每年只接一齣戲的節奏，把時間花在有價值的事情上。

孫儷多年前就厲行早睡早起的新生活。（翻攝自網路）

孫儷曾經受訪表示，她以前太愛熬夜了，但現在不怎麼熬夜，除非工作需要，否則一定早睡早起，因為她有一兒一女，小孩平時要上學，她每天晚上8點50分左右就跟孩子一起熄燈睡覺。她說早睡真的會人變得很精神，身體自然告訴你需要什麼，就會吃一些乾淨的食物。

孫儷每天早起練字。（翻攝自網路）

孫儷在2020年啟動「百遍《心經》計畫」，每天清晨5點半起床，除了做瑜伽伸展運動之外，也會練字寫《心經》，已經抄寫140幾遍。她曾在社群網站po出她寫的《心經》，讓粉絲都很佩她的毅力。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法