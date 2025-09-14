于朦朧工作室早註銷帳號？ 發文證實死訊動機不單純

37歲中國男星于朦朧因拍攝《三生三世十里桃花》爆紅，日前墜樓身亡。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕37歲中國男星于朦朧因拍攝《三生三世十里桃花》爆紅，不但獲得「古裝劇男神」稱號，同時也打開知名度，戲約不斷。沒想到日前于朦朧墜樓身亡，工作室於11日發文證實死訊，並表示「已排除刑事嫌移」。事後網友爆料于朦朧工作室被爆出早已註銷帳號，更質疑證實死訊的文到底是誰發的？

于朦朧之死引起外界高度關注。（翻攝自微博）

于朦朧之死引起外界高度關注，並出現越來越多不合理的地方。于朦朧好友指他曾二度阻止好友輕生，且工作正處於上升期想不出有任何原因致使他墜樓，另外，網路上也有自稱于朦朧表哥的人發文指案發現場紗窗雖被破壞，但以人力很難做到，現場也有掙扎抓痕，質疑死因不單純。

于朦朧名下有兩家公司「上海起萌影視文化工作室」、「東陽鮮萌影視文化工作室」兩者帳號皆已註銷。（翻攝自微博）

于朦朧名下有兩家公司「上海起萌影視文化工作室」、「東陽鮮萌影視文化工作室」兩者帳號皆已註銷，其中東陽鮮萌影視文化工作室註銷日期為今年7月9日。過去工作室微博鮮少更新于朦朧動態，上次發新照片是5月底，沒想到于朦朧墜樓消息傳來，工作室卻迅速發文表示「排除刑事嫌移」，的確感覺不單純。

