（直擊）中島健人脫浴袍！露大肌肌香汗淋漓：ㄟ我是大明星嗎？

中島健人有夠帥，記者都被圈粉了。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣偶像中島健人在今天（14日）在新莊Zepp New Taipei舉辦首場海外演唱會，吸引2200人滿場完售，他帶來近20首歌曲，身為偶像的他更是誠意滿滿，不但脫下大衣露出堅實腹肌、背肌，更是撩妹無極限，以中文大喊「我終於帶著滿滿的愛來到你們身邊」，讓粉絲感動不已，

中島健人熱力四射，讓人看到王道偶像的魅力。（大鴻藝術提供）

儘管開場就因為投影片出狀況，不過布幕一掉下，三層舞台以及大大的「K」、「N」的設計驚豔全場，中島健人宛如白馬王子登場，手上還拿著「魔法棒」揮舞，獻唱《CANDY 2024》，宛如他一施魔法，台下粉絲就呼喚「LOVE Kenty」，現場超熱烈，接著他演唱《SHE IS...LOVE》繼續炒熱氣氛。

在獻唱《HITOGOTO》之前，他以英日文夾雜與粉絲對話，表示「我非常今天的到來，所以我很努力，一直很想見到你們，雖然剛剛投影片出現了fantastic的狀況，不過所謂的娛樂將是我與粉絲一起製造的。」接著他演唱《Raise Your Light》時，自爆「我興奮到忘詞」，不過在大家都沒注意的情況下，立刻調整狀況，依舊讓全場粉絲嗨到不行，唱完更用中文告白「我愛你們」，就下場換另一套服裝。

中島健人換穿黑色勁裝，演唱時相當陶醉。（大鴻藝術提供）

再次上台，中島健人穿上閃亮亮的黑色勁裝，表演《MONTAGE》與舞者跳舞帥氣十足，甚至還自備麥架，讓人看得目不轉睛。至於《Mission》則是穿著暗紅色浴袍與兩位女舞者親密熱舞，性感到不行，結果表演完，他的胸肌全都是汗，更自爆「我內褲都濕了」，粉絲也不讓他下台換衣服，結果中島健人乾脆直接脫掉浴袍，露出堅實腹肌、背肌繞圈圈，誠意滿滿，超養眼畫面讓全場爆出驚人尖叫聲。

中島健人帥氣開唱，拿出麥架時掀起歡呼聲。（大鴻藝術提供）

他以全中文表示：「大家好，我是中島健人，很高興能來到台灣，這是我第三次來台灣，去年《客廳裡的松永先生》的時候，我曾經承諾一定要在這裡開演唱會，謝謝你們今天來見我，讓我們一起度過最棒的時光。」他更脫口「我終於帶著滿滿的愛來到你們身邊」，掀起全場超大尖叫聲。由於歡呼聲太大，中島健人一度驚訝的說：「有一種ㄟ？我是大明星嗎？」

中島健人滿頭大汗，可見他有多賣力。（大鴻藝術提供）

中島健人以日文說，這是他人生第一場海外演唱會，這次見面會名稱中的「凱」字，「上次因為《客廳裡的松永先生》受到歡迎，這次想要回報大家，所以『凱』有凱旋的意思。」他接著分享昨天的機場時尚，結果台下粉絲竟然狂搖頭說「NO LABUBU」，中島健人說他的青眼白龍大耳狗是「BULULU」，更突然撩妹：「早上接受媒體訪問，然後彩排之後，不知不覺就到美麗的你們眼前了。」讓全場又爆出尖叫聲。

