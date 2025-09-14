男神成了搬椅梯工人！婁峻碩嗨到香汗淋漓 被拱脫掉回應了

〔記者陽昕翰／台中報導〕婁峻碩今天過生日，他在台中Legacy開唱，心情大好的他開心笑說：「接下來的每一次talking，都祝我一次生日快樂，好爽喔，壽星最大 ！」還要歌迷誇他連喝水都帥。

婁峻碩在台中舉辦演唱會。（伊弗龐金有限公司提供）

當婁峻碩唱到《不小心》時突然衝下台，變身「搬梯工人」搬著高腳梯穿越人群到舞台中央，直接就坐上在樓梯上開唱。婁峻碩坐在高腳椅上，歌迷齊聲合唱生日快樂歌，讓他感動回應：「耶，好爽喔，以後演唱會都這樣好了！」

請繼續往下閱讀...

婁峻碩分享生日心願，「希望之後的演唱會都可以看到你們可以嗎？你們每一個人的臉喔！我都記不起來！我臉盲！」笑翻全場。

婁峻碩自己搬梯子登場，打造零距離舞台。（伊弗龐金有限公司提供）

這段讓歌迷伸手即觸的距離彷彿成為粉絲專屬的「汗香區」，打造出「真。零距離」的360度零死角環狀小舞台，頓時讓全場暴動嗨翻。婁峻碩開玩笑說：「跟大家這麼近可以嗎？因為沒錢搭建第二個舞台，只能搬梯子自備小舞台！」打趣稱自己是「樓梯歌手」的他，一連演唱《Playlist》、《Colorful》超級金曲，還不忘在演唱每首歌的段落時換方向與各區域歌迷互動，自嘲：「無法裝旋轉舞台特效，只能自己DIY！」

提及樓梯小舞台的靈感，婁峻碩表示：「從演唱會初期就一直構想如何在小場地照顧到各個區域的觀眾席，開會時靈機一動決定把梯子搬到場地中間唱，享受被包圍、面面俱到的感覺，重點是應該從來沒有人這樣做過，能坐在梯子上唱歌，感覺很爽！」

婁峻碩驚喜慶生，與歌迷一起共度生日。（伊弗龐金有限公司提供）

婁峻碩唱到全身濕透，讓全場歌迷很有「默契」地大喊「脫掉」，抵死不從的他笑說：「我最近看起來變瘦，其實體脂肪有上升一點，不適合脫啦！」

惜肉如金的他提及先前曾在社群限動上發健身後成果照，他說：「真的是久久發一次，只有在練完當下狀態很好的時候才會發！其他時候通常是狀態比較不好！而且最近也一直被提醒說不要太常脫，所以這次演唱會就決定不脫，『脫星』的工作就交給爾宣、TYSON去負責就好了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法