晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男神成了搬椅梯工人！婁峻碩嗨到香汗淋漓 被拱脫掉回應了

〔記者陽昕翰／台中報導〕婁峻碩今天過生日，他在台中Legacy開唱，心情大好的他開心笑說：「接下來的每一次talking，都祝我一次生日快樂，好爽喔，壽星最大 ！」還要歌迷誇他連喝水都帥。

婁峻碩在台中舉辦演唱會。（伊弗龐金有限公司提供）婁峻碩在台中舉辦演唱會。（伊弗龐金有限公司提供）

當婁峻碩唱到《不小心》時突然衝下台，變身「搬梯工人」搬著高腳梯穿越人群到舞台中央，直接就坐上在樓梯上開唱。婁峻碩坐在高腳椅上，歌迷齊聲合唱生日快樂歌，讓他感動回應：「耶，好爽喔，以後演唱會都這樣好了！」

婁峻碩分享生日心願，「希望之後的演唱會都可以看到你們可以嗎？你們每一個人的臉喔！我都記不起來！我臉盲！」笑翻全場。

婁峻碩自己搬梯子登場，打造零距離舞台。（伊弗龐金有限公司提供）婁峻碩自己搬梯子登場，打造零距離舞台。（伊弗龐金有限公司提供）

這段讓歌迷伸手即觸的距離彷彿成為粉絲專屬的「汗香區」，打造出「真。零距離」的360度零死角環狀小舞台，頓時讓全場暴動嗨翻。婁峻碩開玩笑說：「跟大家這麼近可以嗎？因為沒錢搭建第二個舞台，只能搬梯子自備小舞台！」打趣稱自己是「樓梯歌手」的他，一連演唱《Playlist》、《Colorful》超級金曲，還不忘在演唱每首歌的段落時換方向與各區域歌迷互動，自嘲：「無法裝旋轉舞台特效，只能自己DIY！」

提及樓梯小舞台的靈感，婁峻碩表示：「從演唱會初期就一直構想如何在小場地照顧到各個區域的觀眾席，開會時靈機一動決定把梯子搬到場地中間唱，享受被包圍、面面俱到的感覺，重點是應該從來沒有人這樣做過，能坐在梯子上唱歌，感覺很爽！」

婁峻碩驚喜慶生，與歌迷一起共度生日。（伊弗龐金有限公司提供）婁峻碩驚喜慶生，與歌迷一起共度生日。（伊弗龐金有限公司提供）

婁峻碩唱到全身濕透，讓全場歌迷很有「默契」地大喊「脫掉」，抵死不從的他笑說：「我最近看起來變瘦，其實體脂肪有上升一點，不適合脫啦！」

惜肉如金的他提及先前曾在社群限動上發健身後成果照，他說：「真的是久久發一次，只有在練完當下狀態很好的時候才會發！其他時候通常是狀態比較不好！而且最近也一直被提醒說不要太常脫，所以這次演唱會就決定不脫，『脫星』的工作就交給爾宣、TYSON去負責就好了！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中