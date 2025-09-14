不止愛奇藝前副總！小哈利驚爆也勾乃萬下巴

小哈利剛好邀乃萬宣傳新歌。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕愛奇藝前副總車澈因打造《中國有嘻哈》等現象級節目出名，11日爆出與旗下女歌手乃萬在街頭相擁、捏肩膀與下巴，被指互動親密，新聞曝光後車澈的妻子、女歌手李嘉格火速官宣離婚，乃萬則發文否認是「小三」，但依舊引發熱議。伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利日前邀乃萬宣傳新歌，就這麼剛好也在畫面中勾乃萬下巴，引發網友笑倒留言：「你為什麼學車澈摸人下巴？」

小哈利剛好邀乃萬宣傳新歌。（翻攝自小紅書）

小哈利日前推出新歌《luvaboy》，邀來許多歌手一起拍舞蹈挑戰，影片中他自海報中用手指輕勾乃萬下巴，下一秒就和乃萬合體現身，他寫道：「竟然從海報裡召喚出乃萬姐姐，感謝。」顯然是他的巧思，沒想到卻剛好撞到時事，網友打趣「你是懂流量的，剛看到她和車澈的緋聞」、「不出事刷不到系列」。而乃萬被惡意造謠「知三當三」，隱忍批評聲多時，12日也發文澄清：「我沒有跟車澈談戀愛，從來沒有過，我不是小三，也不會當小三！」

