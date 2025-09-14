晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不止愛奇藝前副總！小哈利驚爆也勾乃萬下巴

小哈利剛好邀乃萬宣傳新歌。（翻攝自小紅書）小哈利剛好邀乃萬宣傳新歌。（翻攝自小紅書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕愛奇藝前副總車澈因打造《中國有嘻哈》等現象級節目出名，11日爆出與旗下女歌手乃萬在街頭相擁、捏肩膀與下巴，被指互動親密，新聞曝光後車澈的妻子、女歌手李嘉格火速官宣離婚，乃萬則發文否認是「小三」，但依舊引發熱議。伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利日前邀乃萬宣傳新歌，就這麼剛好也在畫面中勾乃萬下巴，引發網友笑倒留言：「你為什麼學車澈摸人下巴？」

小哈利剛好邀乃萬宣傳新歌。（翻攝自小紅書）小哈利剛好邀乃萬宣傳新歌。（翻攝自小紅書）

小哈利日前推出新歌《luvaboy》，邀來許多歌手一起拍舞蹈挑戰，影片中他自海報中用手指輕勾乃萬下巴，下一秒就和乃萬合體現身，他寫道：「竟然從海報裡召喚出乃萬姐姐，感謝。」顯然是他的巧思，沒想到卻剛好撞到時事，網友打趣「你是懂流量的，剛看到她和車澈的緋聞」、「不出事刷不到系列」。而乃萬被惡意造謠「知三當三」，隱忍批評聲多時，12日也發文澄清：「我沒有跟車澈談戀愛，從來沒有過，我不是小三，也不會當小三！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中