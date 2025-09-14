館長自爆「腦有問題」 秀X光片透露病情：差點癱瘓

館長12日開直播，提到自己腦部檢查出有問題。（翻攝自YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢最初以「挺台反共」的形象擄獲大批粉絲，不過近年立場鬼轉，不但二訪中國，還大力宣揚中國的美好，遭到許多粉絲反彈謾罵。日前館長開直播時透露，自己健檢發現自己「腦部有問題」。

館長秀出X光圖。（翻攝自YouTube）

館長12日直播時，有粉絲關心館長一直打嗝是否是胃有問題？館長回答，胃沒有問題，不過近日進行健康檢查時，大腦被檢查出有血管萎縮的情形。館長用手機秀出X光照片，可見部分血管消失並留下陰影，他表示雖然醫師診斷「暫時沒有大礙」，不過還是建議他吃阿斯匹靈預防血栓，以及安排進一步的檢查。

館長指出腦部血管消失，出現陰影的地方。（翻攝自YouTube）

由於館長還打算再去一趟中國上海、蒙古，因此安排回來後才進行MRI（核磁共振）檢查。他解釋，現在腦部的狀況是有一部分血管不見了，不過血流自己找到了出路，如果血流沒有找到出路的話，自己早就已經癱瘓了，直呼「老天讓我活著是有意義的」。

