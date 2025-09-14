（影）比恐怖片恐怖！中國「AI消失同志」強行異性戀化

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕愛情電影《永遠在一起》主打「肉體恐怖」元素，講述一對情侶陷入感情瓶頸的陰暗面，生活遭詭異力量滲透，然而該片在中國卻傳出片中有「同志情侶」遭AI換臉，硬是被改成「異性戀情侶」，令不少網友感到傻眼。

戴夫法蘭科（右）、艾莉森布里在《永遠在一起》飾演情侶。（采昌提供）

中國廣電總局向來對電影審查嚴格，凡是鬼怪、暴力、色情等，通通都得刪減到「所有年齡觀眾都能觀賞」程度；由於《永遠在一起》講述戴夫法蘭科、艾莉森布里飾演的情侶到鄉村展開新生活，卻因闖入神秘洞穴，身體失控，不同部位自動縫合，探討愛情的極致面，光是預告就讓觀眾感到驚恐。

請繼續往下閱讀...

由於電影尺度大，還有大量血腥畫面，不少網友就懷疑是否能在中國上映；據部分中國網友稱，電影難逃「大刀刪減」過程，包括親密、敏感畫面，甚至連AI換臉技術都用上，自動幫角色「轉換性別」，完全不見「同性戀」蹤跡。

戴夫法蘭科（左）、艾莉森布里合作《永遠在一起》。（采昌提供）

有網友直言：「直接對同志群體存在篡改、被消失，比恐怖片還要恐怖」、「中國是不是真的沒同志？反串記得要說明」、「何必引進這部片到中國呢，超級丟人」，也有人狂酸「國家還處於封建思想，格局真大呢」、「此地沒有同性戀，全是生活西化的異性戀」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法