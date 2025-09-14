抖音上車舞一夜賺進10個嘉年華 價值約台幣6位數

中國抖音突然流行起「團體直播」，直播女團「SK月亮湖217」也因此爆紅。（翻攝自抖音）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國抖音突然流行起「團體直播」，這股風潮也意外吹進TikTok，越來越多男、女團出現，只要抖內就會載歌載舞帶指定人選上車，並經過大肆誇讚後被送下車。這種風格的表演讓直播女團「SK月亮湖217」快速打開知名度，其中站在C位的「楓葉姐姐」最近也被挖出IG帳號，讓大批粉絲被圈粉，不過IG是否真的為本人經營仍未確定。

「SK月亮湖217」站在C位的楓葉姐姐。（翻攝自IG）

SK月亮湖217也因為開啟「上車舞」風潮，火速走紅，甚至一夜進帳10個「嘉年華」（虛擬禮物，每次送出價值約新台幣1萬3千元至1萬3500元左右）。網友找到的「楓葉姐姐IG帳號」目前已有6.7萬追蹤，不過有Threads友發文表示帳號真實性有待確認，因為後面沒有藍勾勾。

請繼續往下閱讀...

「SK月亮湖217」站在C位的楓葉姐姐。（翻攝自IG）

近日中國抖音出現「上車舞」、「電話舞」、「坐坐舞」，用互動方式讓觀眾透過抖內做出改編或公開讀出指定者暱稱。雖然外界瘋傳抖音官方準備整頓這些透過唱唸方式誘導觀眾抖內的團體，並稱此類話術已被規範，將處以禁播處分。沒想到，這股風潮吹進TikTok（抖音國際版），越來越多團體出現，並以這種互動式直播法賺取抖內。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法