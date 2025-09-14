晴時多雲

娛樂 最新消息

紅毯變婚禮！成晞單膝下跪求婚王君豪 深情互吻全場嗨翻

王君豪（左）、成晞穿全白服裝，化身「白馬王子」攜手合唱。（《秘密關係》製作單位提供）王君豪（左）、成晞穿全白服裝，化身「白馬王子」攜手合唱。（《秘密關係》製作單位提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王君豪、成晞今（14日）出席BL劇《秘密關係 Secret Lover》粉絲見面會，兩人在活動上大灑糖，多次又親又抱，搭配延伸的紅毯舞台，宛如婚禮現場。成晞更直接單膝下跪，上演向王君豪「求婚」橋段，讓粉絲尖叫聲不斷。

在遊戲環節中，王君豪、成晞抽到「嘴唇」和「嘴角」指定碰觸，大方玩起親親。（記者王文麟攝）在遊戲環節中，王君豪、成晞抽到「嘴唇」和「嘴角」指定碰觸，大方玩起親親。（記者王文麟攝）

在遊戲環節中，兩人抽到「嘴唇」和「嘴角」指定碰觸，大方玩起親親，重現經典場面時，之後更在小沙發上一會兒壓制、一會兒跨坐，火熱互動讓現場嗨到最高點。最高潮的環節則是送上戒指求婚，兩人深情互吻，氣氛浪漫爆表。

成晞（右）在活動尾聲下跪向王君豪深情表白、求婚。（《秘密關係》製作單位提供）成晞（右）在活動尾聲下跪向王君豪深情表白、求婚。（《秘密關係》製作單位提供）

《秘密關係 Secret Lover》上線後在海內外掀起熱潮，首集中、英字幕版累積觀看數已逼近300萬。今天也有粉絲遠從日本、新加坡、越南趕來應援。劇中的「何侑美」袁子筑、「詹文森」林嘉威，以及飾演俊晞哥哥「陸玉樹」的張楷奕，也以嘉賓身分到場支持，一同演出小劇場，見證「拓晞CP」的甜蜜火花。

面對宣傳將告一段落，兩人直呼：「會懷念彼此。」（記者王文麟攝）面對宣傳將告一段落，兩人直呼：「會懷念彼此。」（記者王文麟攝）

近期王君豪、成晞幾乎形影不離，面對宣傳將告一段落，兩人直呼：「會懷念彼此。」成晞感性表示：「我會懷念他在的時候，氛圍都很好。」王君豪則搞笑回：「我會懷念他的腿，因為採訪時我都會摸他的腿。」逗得全場大笑。

王君豪、成晞在見面會浪漫互吻，粉紅指數破表。（《秘密關係》製作單位提供）王君豪、成晞在見面會浪漫互吻，粉紅指數破表。（《秘密關係》製作單位提供）

《秘密關係 Secret Lover》改編自日本漫畫家KOMEOKA SIG的人氣BL作品《怎麼可能高潮了就結束！》，目前共播出9集。從小一起長大的俊晞（王君豪 飾）、阿拓（成晞 飾）經歷分手到重新和好，兩人將向家人告白，甜蜜戀情能否被接納？精彩大結局令人期待。

