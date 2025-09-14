張曼玉想念農婦生活 全身包緊緊撿雞蛋畫面曝光

香港影后張曼玉作品無數，身穿旗袍的她漾出不同時代感。（本報資料照，甲上提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕香港影后張曼玉今年8月開通小紅書帳號，她也經常在上面與粉絲分享生活感受。繼上次爬樹、打匹克球之後，她最新的更新又想起在法國農村撿雞蛋的日子，微微的溫度和滿心的感激，讓她心裡充滿喜悅與觸動。

張曼玉全身包得緊緊，開心秀出自己手上的雞蛋。（翻攝自小紅書）

張曼玉說：「在波爾多生活，思維真的會慢慢被改變」，她認為城市和鄉村的生活完全是兩回事。她提到自己在城市的時候，只覺得雞蛋是很稀鬆平常的一樣食物；當她在波爾多的鄉下，親手從雞屋裡捧起一顆剛下的、還帶著餘溫的雞蛋時，心裡有一種特別不同的觸動。

請繼續往下閱讀...

張曼玉在法國波爾多農村，把自己全身包得緊緊的。（翻攝自小紅書）

畫面中的張曼玉全身包得緊緊的，手裡捧著剛剛拾撿起的雞蛋，表情放鬆，相當隨興愜意。有了撿雞蛋的經驗之後，張曼玉覺得吃雞蛋變成一件心懷感恩的事，心中更泛起感謝，謝謝母雞每天默默提供人類最美好的滋味。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法