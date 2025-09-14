晴時多雲

娛樂 最新消息

伊能靜快看！小哈利和林宥嘉「一起發瘋」竟被誇有禮貌

〔記者陳慧玲／台北報導〕林宥嘉前陣子推出新專輯《Apples of Thy Eye》，庾澄慶和前妻伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利則是陸續推出新歌《Nihilistic Joy》還有《Luvaboy》，兩人在社群驚喜發出搞笑合作影片，網友驚訝說：「你們竟然認識？」

林宥嘉（左）和小哈利搞笑拍影片，讓網友很驚喜。（翻攝自IG）林宥嘉（左）和小哈利搞笑拍影片，讓網友很驚喜。（翻攝自IG）

小哈利分享影片並提到：「兩個發歌的人也一起發瘋！快去各大音樂平台聽《Luvaboy》 跟林宥嘉《討罵的》吧！」他所提到《討罵的》就是林宥嘉歌名多達16 字的《討罵的 直到今天還是不願對你說髒話》這首歌。

林宥嘉（左）覺得小哈利充滿創意。（翻攝自IG）林宥嘉（左）覺得小哈利充滿創意。（翻攝自IG）

對於和小哈利合作互動，林宥嘉表示：「這張蘋果專輯的主旨是『每個人都是重要的』，世界上這麼多人，我們從來沒有看過兩個一模一樣的人，每個人都很特別。在我還沒完成專輯，想到未來要怎麼宣傳的時候，常想到恩利，這次認識他，感受到他的創意、他對人的尊重和禮貌，真是太棒了！」網友則紛紛敲碗，希望兩人未來能真的能在音樂上合作。

點圖放大header
點圖放大body

