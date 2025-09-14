晴時多雲

娛樂 最新消息

「郭董」妻曾馨瑩曬美照 鼓勵：讓迷路的人看見光

曾馨瑩側著半邊臉，身穿銀灰色亮片禮服宛若優雅仙子。（翻攝自IG）曾馨瑩側著半邊臉，身穿銀灰色亮片禮服宛若優雅仙子。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕鴻海集團創辦人「郭董」郭台銘妻子曾馨瑩先前參加一美代言活動露出美背殺，今（14）她曬出一系列美照，側著半邊臉，身穿銀灰色亮片禮服宛若優雅仙子，更溫暖舉灰姑娘故事呼籲世界仍有光明。

曾馨瑩說：「在人生旅途中，每個人都有可能有過軟弱或偏離道德的時候」她指，就在灰姑娘的故事裡，那些曾經傷害過灰姑娘的人，其實也是活在自己的陰影裡。她認為Cinderella最打動人的地方，不只是美好結局，「而是她在困境中依然選擇善良與希望，不讓仇恨吞噬自己，相信世界仍有光明，也相信自己值得美好」。

曾馨瑩希望那些還在迷路的人看見光，重新找到正確的方向。（翻攝自IG）曾馨瑩希望那些還在迷路的人看見光，重新找到正確的方向。（翻攝自IG）

曾馨瑩更進一步指出「當我們遇到違背道德的人，會傷心會難過，他們的行為往往反應出內心的匱乏與混亂」。曾馨瑩相信用正面的力量、溫暖的話語、持續誠實的行動，反覆提醒迷路的人，傳遞「善良與正直是多麼的重要」，曾馨瑩更希望：那些還在迷路的人看見光，重新找到正確的方向。

