恭喜！48歲范曉萱終於生了 自拍「孩子」報喜網友暴動

〔記者張釔泠／台北報導〕48歲范曉萱暌違近20年沒有發片，今年終於「生」出了新專輯，開心在社群報喜，曬出她與100%樂團的第3張專輯《過客》黑膠的封面，此外也分享9月19日在上海就有演出，讓苦等多時的鐵粉們暴動。

范曉萱前幾天露臉連報3個喜訊，除了進駐小紅書，籌備5年的作品也要問世，她燦笑說：「這個孩子終於要生出來啦，我跟大家一樣的，很開心、很興奮，也很平靜。」她說主要想感謝歌迷，「謝謝你們這麼有耐性，我知道這段時間，我們各自過各自的生活，然後我們心裡都知道，我們會再因為某件事情，不管是音樂也好，還是哪一件事情，我們會再相見。」

她覺得出道30週年最好的慶祝方式，「就是出一張專輯，送給你們，然後也送給我們自己。」算是30年來的一個小段落、小逗號，語氣相當感性，最後卻不忘搞笑，「我自拍手很酸的。」並和粉絲相約之後見。

