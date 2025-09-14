晴時多雲

宋燕旻爆身體「1數值」高得嚇人 遭醫警告：再不吃藥會中風

主播宋燕旻遭醫師警告，若再不服用降血脂藥恐會中風。（翻攝自臉書）主播宋燕旻遭醫師警告，若再不服用降血脂藥恐會中風。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕華視晨間主播宋燕旻以甜美外型、專業形象深植人心，不過看似纖瘦的她，近日爆料自己其實是名符其實的「泡芙人」，不僅在體檢時發現身體1數值高得嚇人，更遭到醫師警告，若再不吃降血脂藥恐會中風，讓宋燕旻不得不開始重視身體健康。

宋燕旻因體脂肪過高，須服用降血脂藥並進行飲食控制。（翻攝自Threads）宋燕旻因體脂肪過高，須服用降血脂藥並進行飲食控制。（翻攝自Threads）

宋燕旻近日突然感嘆發文，「人生最難受的事，我有錢買任何我想吃的東西，但我沒有資格吃。」她接著提到自己其實正照醫囑服用降血脂藥，醫生曾更對她提出警告，若是不按時服藥、控制飲食，最嚴重的後果就是會中風。

至於造成高血脂的原因，宋燕旻不避諱的坦誠，就是因為肥胖，「前幾天測了inbody體脂率還差點哭倒長城，女人是水做的，宋燕旻是油做的」，爆高的體脂肪嚇得她立刻開始飲食控制，連踏進誘惑很多的超市，最後也意志堅定地只買了義大利麵醬包。

點圖放大header
點圖放大body

