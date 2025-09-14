晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TVB反派男星突變又老又瘦引擔憂！認了飽受「這1病症」折磨

香港男星海俊傑因罹患「上交叉綜合症」引發外界擔憂。（翻攝自微博、抖音）香港男星海俊傑因罹患「上交叉綜合症」引發外界擔憂。（翻攝自微博、抖音）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕52歲香港TVB男星海俊傑因出演反派角色打開知名度，出道早期因常醉酒鬧事導致事業停滯，於2018年成功戒酒復出，怎料去年又生了一場病，不僅暴瘦一大圈，甚至出現「烏龜頸」的怪異體態，引外界擔憂其健康狀況。

海俊傑病情雖已痊癒，但烏龜頸的情況依然存在，只能透過重量訓練，慢慢改變體態。（翻攝自微博）海俊傑病情雖已痊癒，但烏龜頸的情況依然存在，只能透過重量訓練，慢慢改變體態。（翻攝自微博）

海俊傑去年因病暴瘦，當時引發不少粉絲擔心，近日他也發文坦言，自己是因為患了「上交叉綜合症」，才會出現頭部前傾、烏龜頸等不良體態，嚴重時不僅會全身劇痛，還只能攝取流質食物，他無奈直呼「細菌真的很厲害！」，如今病情雖已痊癒，海俊傑也成功增重2公斤，但烏龜頸的情況依然存在，只能透過重量訓練，慢慢改變不良體態。

貼文曝光後，不少網友紛紛湧入留言替海俊傑打氣，海俊傑經歷病痛後，也有感而發表示，「健康和家人才是人生最重要的事，大家要珍惜當下」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中