TVB反派男星突變又老又瘦引擔憂！認了飽受「這1病症」折磨

香港男星海俊傑因罹患「上交叉綜合症」引發外界擔憂。（翻攝自微博、抖音）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕52歲香港TVB男星海俊傑因出演反派角色打開知名度，出道早期因常醉酒鬧事導致事業停滯，於2018年成功戒酒復出，怎料去年又生了一場病，不僅暴瘦一大圈，甚至出現「烏龜頸」的怪異體態，引外界擔憂其健康狀況。

海俊傑病情雖已痊癒，但烏龜頸的情況依然存在，只能透過重量訓練，慢慢改變體態。（翻攝自微博）

海俊傑去年因病暴瘦，當時引發不少粉絲擔心，近日他也發文坦言，自己是因為患了「上交叉綜合症」，才會出現頭部前傾、烏龜頸等不良體態，嚴重時不僅會全身劇痛，還只能攝取流質食物，他無奈直呼「細菌真的很厲害！」，如今病情雖已痊癒，海俊傑也成功增重2公斤，但烏龜頸的情況依然存在，只能透過重量訓練，慢慢改變不良體態。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友紛紛湧入留言替海俊傑打氣，海俊傑經歷病痛後，也有感而發表示，「健康和家人才是人生最重要的事，大家要珍惜當下」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法