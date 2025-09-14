超會唱外送員！婁峻碩唱一半被他驚呆：還有義大利血統

〔記者陽昕翰／台中報導〕嘻哈歌手婁峻碩今天過32歲生日，他連兩天在台中開唱，昨晚好友派偉俊驚喜擔任嘉賓，事前串通好工作人員，還瞞著好友悄悄到後台準備，最後化身外送員帶著PIZZA衝上台，讓蒙在鼓裡的壽星直呼：「太驚喜。」

派偉俊好友婁峻碩驚喜慶生。（伊弗龐金有限公司提供）

派偉俊把PIZZA當成蛋糕，特別插上蠟燭揪全場唱生日快樂歌幫壽星慶生，派偉俊自豪說：「整個慶生環節其實是我在坐高鐵時想出來的，而且送蛋糕慶生太老梗，有著義大利血統的我覺得用PIZZA慶生才酷。」婁峻碩則表示：「先前跟歌迷說這次演唱會沒嘉賓，是因為我的這群朋友太紅，想說在小場地開唱，不好意思找他們來。」

請繼續往下閱讀...

派偉俊化身外送員送PIZZA嚇歪壽星。（伊弗龐金有限公司提供）

兩人更演唱彼此合作的人氣單曲《一首歌》掀高潮，演唱結束後派偉俊隨即又趕高鐵到高雄，派偉俊不忘對好友說「愛你」，還笑說：「真的是給了《一首歌》的時間，祝我的好友婁生日快樂！」

婁峻碩連兩天在台中LEGACY舉辦「PowerBOMB RECHARGE Mini Tour 演唱會」，吸引近兩千名歌迷擠爆朝聖，他親自打造生日派對與粉絲同樂。

婁峻碩自備中央舞台。（伊弗龐金有限公司提供）

開場婁峻碩選唱《商務艙》、《Airplane》、《Neverland》，還有神曲《Colorful》、《Booyah》等首首耳熟能詳好歌，還準備了從未在公開場合演唱的《NEVER FORGET》，給足粉絲驚喜。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法