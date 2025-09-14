搏命護潤娥！李彩玟背部中刀《暴君的廚師》緊張到屏息

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕新生代韓星李彩玟以《暴君的廚師》打響名號，在開播7集的劇集中，獲讚角色魅力「無可取代」，還有韓媒力誇：「塑造出一個終身難忘的角色。」

李彩玟在《暴君的廚師》霸氣護愛潤娥，獲讚魅力無窮。（翻攝自tvN IG）

在昨晚播出的《暴君的廚師》中，李彩玟將角色魅力發揮到極致，除了有傲嬌爽朗的一面，也有認真對待潤娥的專情，驗證浪漫喜劇類型的價值。

第7集中，李彩玟原本派「都承旨大人」陪潤娥踏上旅程，然而內心忐忑不安，於是決定親自出馬，不過在遇到「蔣春生」時，原先對他不願幫忙的態度大發雷霆，展現專橫的一面，所幸靠潤娥巧手下，融化對方強硬內心，才讓事件有轉圜餘地。

潤娥（中）和李彩玟在《暴君的廚師》遭遇陰謀陷入生命險境。（翻攝自tvN IG）

沒想到在眾人返回宮中，準備參加廚藝大賽的路上，潤娥和李彩玟遭遇「際閂大君」的陰謀陷入生命險境，於是李彩玟和刺客展開激烈搏鬥，左背更不慎被刺客劃傷，幸好兩人歷經波折終於重返宮廷，劇情緊張刺激又扣人心弦。

隨著李彩玟飾演的「李獻」對「延志永」的感情日益加深，難掩內心愛慕和嫉妒，賦予角色強大魅力；韓媒大讚他的王者氣質之餘，吃到陌生菜餚的場景又展現「人性」的一面，還不乏幽默感，為戲劇增添可看性。

