晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

搏命護潤娥！李彩玟背部中刀《暴君的廚師》緊張到屏息

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕新生代韓星李彩玟以《暴君的廚師》打響名號，在開播7集的劇集中，獲讚角色魅力「無可取代」，還有韓媒力誇：「塑造出一個終身難忘的角色。」

李彩玟在《暴君的廚師》霸氣護愛潤娥，獲讚魅力無窮。（翻攝自tvN IG）李彩玟在《暴君的廚師》霸氣護愛潤娥，獲讚魅力無窮。（翻攝自tvN IG）

在昨晚播出的《暴君的廚師》中，李彩玟將角色魅力發揮到極致，除了有傲嬌爽朗的一面，也有認真對待潤娥的專情，驗證浪漫喜劇類型的價值。

第7集中，李彩玟原本派「都承旨大人」陪潤娥踏上旅程，然而內心忐忑不安，於是決定親自出馬，不過在遇到「蔣春生」時，原先對他不願幫忙的態度大發雷霆，展現專橫的一面，所幸靠潤娥巧手下，融化對方強硬內心，才讓事件有轉圜餘地。

潤娥（中）和李彩玟在《暴君的廚師》遭遇陰謀陷入生命險境。（翻攝自tvN IG）潤娥（中）和李彩玟在《暴君的廚師》遭遇陰謀陷入生命險境。（翻攝自tvN IG）

沒想到在眾人返回宮中，準備參加廚藝大賽的路上，潤娥和李彩玟遭遇「際閂大君」的陰謀陷入生命險境，於是李彩玟和刺客展開激烈搏鬥，左背更不慎被刺客劃傷，幸好兩人歷經波折終於重返宮廷，劇情緊張刺激又扣人心弦。

隨著李彩玟飾演的「李獻」對「延志永」的感情日益加深，難掩內心愛慕和嫉妒，賦予角色強大魅力；韓媒大讚他的王者氣質之餘，吃到陌生菜餚的場景又展現「人性」的一面，還不乏幽默感，為戲劇增添可看性。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中