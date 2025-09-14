「護國神山」胡瓜挖坑給自己跳 狼狽投降一臉尷尬

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》日前來到雲林麥寮的麥寮社教園區，製作單位特地設計大型遊戲「草地大作戰」，要把幸福送給當地觀眾。

《綜藝大集合》來到雲林麥寮的麥寮社教園區玩「草地大作戰」。（民視提供）

在「跪地球饒」關卡中，攻方需要派出一個人進入太空球裡控制方向與跑動，守方參賽者則跪坐在墊子上，哨音響起後以跪跳方式向前跑動，成功壓到攻方可得一分，最多七分。

《綜藝大集合》「草地大作戰」遊戲現場，眼見巨型太空球逼近，場面混亂又爆笑。（民視提供）

麥寮高中隊率先拿下6分，讓藝人隊瞬間緊張起來。眾人紛紛把希望寄託在「護國神山」胡瓜身上，力勸他出戰。胡瓜為求公平，決定用小遊戲抽出參賽人員，第一輪由郭忠祐、洪毛中選；第二輪胡瓜用「數支」挑選最後一位參賽人員，隨機喊了36這個數字，從籃籃開始順著報數下去，誰喊到36就要參賽。

胡瓜挖坑給自己跳，硬著頭皮下場。（民視提供）

輪到胡瓜報出6這個數字時，阿翔先發現不對勁，直接幫胡瓜省略步驟、代喊所有6的倍數，胡瓜這時才意識到「挖坑給自己跳」，只好硬著頭皮下場，自信喊話「我跑得掉！」還誇口自己可以當最後一棒。

然而哨音一響，太空球的起始方向竟被調換，胡瓜從「最後一棒」瞬間變成「第一棒」，見狀立刻掉頭趴地投降，接著起身抗議，模樣狼狽又逗趣，全場笑翻。

胡瓜自信喊跑得掉，一開賽秒變第一棒狼狽趴地投降。（民視提供）

在這一番鬧劇後遊戲終於按照原本設定開始。哨音響起，郭忠祐與洪毛快速向前衝，沒想到胡瓜身為最後一棒卻讓他們路程塞車，三人卡在一起，反而讓對手一次奪下7分。胡瓜頓時成了眾人眼中的「戰犯」，只好急忙辯解，沒想到被阿翔一句「你好會甩鍋唷！」當場吐槽，讓胡瓜心虛笑場，綜藝天王一臉尷尬，再度讓全場笑翻。

