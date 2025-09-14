晴時多雲

娛樂 歐美

阿諾帥兒成家了 與辣模女友成婚《白蓮花》齊祝賀

美國演員阿諾史瓦辛格（左）的帥兒子派翠克史瓦辛格和辣模女友結婚。（法新社）美國演員阿諾史瓦辛格（左）的帥兒子派翠克史瓦辛格和辣模女友結婚。（法新社）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國影星阿諾史瓦辛格的帥兒派翠克史瓦辛格（Patrick Schwarzenegger），近日與交往多年的火辣女模艾比錢皮恩（Abby Champion）舉行甜蜜婚禮，《白蓮花大飯店》第3季飾演派翠克家人的演員們也親自參加婚禮祝賀。

派翠克史瓦辛格（左）成功娶得美嬌娘艾比錢皮恩。（翻攝自IG）派翠克史瓦辛格（左）成功娶得美嬌娘艾比錢皮恩。（翻攝自IG）

阿諾史瓦辛格的帥兒子派翠克今年31歲，近年在《白蓮花大飯店》第3季演出，成績斐然。派翠克在第3季第1集就有大尺度裸戲，成功引發熱烈討論。

派翠克與模特兒女友艾比愛情長跑多年，近日兩人也舉行為期3天的婚禮，除了雙方家人與親友外，《白蓮花大飯店》的演員與劇組人員，也參加婚禮獻上祝福。

派翠克（右）與艾比從2015年開始約會，並於2023年12月在海灘上求婚與訂婚。（翻攝自IG）派翠克（右）與艾比從2015年開始約會，並於2023年12月在海灘上求婚與訂婚。（翻攝自IG）

派翠克與艾比從2015年開始約會，並於2023年12月在海灘上求婚與訂婚。今年2月時派翠克接受美國媒體訪問，透露求婚不久後，他就前往泰國拍攝《白蓮花大飯店》第三季，並透露婚禮會在2026年舉行，沒想到婚禮提前舉行。

