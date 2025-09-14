于朦朧「死亡聚會名單」延燒 男星淪箭靶慘被咒「全家去死」

于朦朧（左）與已退圈男星高泰宇（右）是好朋友，但高泰宇近期卻遭捲入于朦朧生前的6人聚會名單。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧因《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》走紅，未料，卻在11日被驚傳墜樓身亡，令粉絲心碎。警方初步調查後已排除他殺，案件並無刑事疑點。不過，隨著他的死訊傳出，一份生前「聚會名單」開始在網路流傳，讓事件急速升級成輿論風暴。

根據中國知名狗仔「江小宴」爆料，于朦朧在9月10日晚間與多名好友聚餐，11日凌晨2點回臥室並將門反鎖。直到清晨6點左右，朋友離開時才驚見樓下有屍體，隨後由路過鄰居報警。儘管警方已明確排除外力介入，但這場聚會的名單卻被放大檢視，其中導演程青松、製片方勵、編劇極光光與已退圈男星高泰宇都被點名。

已退圈男星高泰宇慘遭大量網友私訊攻擊。（翻攝自微博）

特別是宣布淡出中國演藝圈的高泰宇，因在官方死訊發布前數小時就率先發文哀悼，被網友質疑是「知情者」並瘋狂圍剿，更有人惡毒咒罵他「全家去死」、「你是殺人犯」。面對鋪天蓋地的網暴，高泰宇憤而澄清：「9月10號當晚，我人在東直門，請勿造謠誹謗，有需要我可以調監控。」強硬態度表示他絕不容許惡意謠言繼續擴散。

